essence Dare To Be You: un invito a essere se stesse e se stessi senza paura, manifestando la propria unicità - anche - attraverso il make up

essence: Dare To Be You! Il marchio di make up super colorato essence è sinonimo di "semplicità, bellezza democratica, divertimento e libertà di espressione", un mood volto a rappresenta l’unicità che risiede in ognuna e ognuno di noi.

Per questo motivo il marchio tedesco celebra il Pride Month - che cade ogni anno a giugno - proponendo prodotti da trucco e beauty look coloratissimi, in grado di mettere in risalto la bellezza e lo spirito di ogni persona.

essence Dare To Be You

"Dare to Be You" è il motto di essence, un invito a non nascondersi, mostrando al mondo - con coraggio - i colori della propria anima.

Questo motto abbraccia appieno la filosofia del Pride Month, che con i suoi colori arcobaleno evidenzia l'importanza della parità dei diritti di genere e dell'amore in ogni sua forma.

I colori e il divertimento sono al centro del brand, legati a un messaggio forte, che invita a combattere per i propri diritti e i propri valori.

Per essence rimane infatti un fattore essenziale "trasmettere e responsabilizzare sempre di più i giovani, ragazzi e ragazze, su quanto sia importante essere sé stessi, ignorando ogni forma di giudizio e discriminazione ma mostrandosi sempre con orgoglio per come si è realmente".

essence per il Pride Month

Tra le tante iniziative portate avanti da essence per il mese di giugno, anche la creazione di video ad hoc con alcuni importanti creator.

Tra questi vi segnaliamo i video di Luca Buttiglieri e Rebecca Parziale.

I coloratissimi prodotti

Lo spirito eclettico del marchio budget friendly si riflette alla perfezione nell'arcobaleno di prodotti da trucco adatti a tutte le esigenze.

I nostri must? Le palette di ombretti multifinish Don’t Stop believing e Don't Worry be... e, naturalmente, gli smalti per unghie ultra luminosi nelle nuance vitaminiche Coral Me Maybe, Power To The Suflower, Inner Peas e Pretty In Pink.

Info & Dove comprare

I prodotti da trucco essence sono disponibili all'acquisto nei migliori beauty store.

Per trovare quello più vicino a casa vostra e scoprire l'ampio catalogo del brand vi invitiamo a visitare il sito ufficiale essence (cosnovaitalia.it).