Il Rossetto Milano Red Mat di Deborah Milano rappresenta una nuova generazione di rossetti opachi, vellutati e confortevoli. Scoprite l'esclusiva formula

Colore intenso vellutato e durata confortevole fino a otto ore per il nuovo Rossetto Milano Red Mat di Deborah Milano.

Deborah Milano eleva infatti il concetto di opaco, vellutato e confortevole lanciando sul mercato una nuova generazione di rossetti mat.

Grazie al lavoro dei laboratori Deborah Group. l’iconico rossetto Atomic Red Mat viene oggi proposto in una nuova veste che coniuga comfort estremo e una texture dalle performance straordinarie.

Rossetto Milano Red Mat di Deborah Milano effetto velluto

Trendy, super long lasting e sofisticatamente mat, Il Rossetto Milano Red Mat promette di diventare il must have assoluto dei lipstick opachi.

Declinato in ben 14 varianti di colore, accontenta le amanti di beauty look nude così come quelle che amano giocare con il colore con make up decisi.

Inoltre, la texture morbida e scorrevole rende l'applicazione ultra sensoriale.

Una nuova formula che non secca le labbra

Il segreto del nuovo rossetto opaco di Deborah Milano? Una formula ultra performante che si avvale di un pool di principi attivi rivoluzionari.

Tra questi troviamo il collagene - indispensabile per mantenere le labbra morbide, lisce e giovani - l'acido ialuronico - noto per le sue proprietà idratanti e rimpolpanti - e l'estratto di avocado - utile a favorire il rinnovamento cellulare e nutrire in profondità.

Finish opaco vellutato e tenuta estrema

Un altro punto di forza dei nuovi rossetti Deborah Milano è senza dubbio la texture leggerissima.

Messa a punto per garantire massimo comfort, offre una migliore scorrevolezza nell’applicazione sulle labbra e un finish ultra opaco.

L'effetto? Matte, intenso e coprente, dalla tenuta straordinaria fino a 8 ore.

14 colori di tendenza

Declinato in 14 tonalità, il Rossetto Milano Red Mat di Deborah Milano, vanta un’altissima percentuale di pigmento.

Le nuance di tendenza, attentamente selezionate dall'official make up artist Deborah Milano Luca Mannucci, spaziano dai toni delicati del nude a quelli più freschi del rosa, passando per rossi intensi ed eccentrici malva.



Le affezionate del brand potranno rinnamorarsi delle nuance cult e best seller del celebre Atomic Red Mat - ci riferiamo nello specifico alle shade 1 Blooming Pink, 2 Dark Brown, 3 Geranium, 5 Deep Red, 7 Pink Brick, 17 First Kiss, 26 Nude Skin e 29 Nude Brown - mentre le nuove fan potranno scoprirle insieme alle altre tonalità completamente inedite e originali: 30 Nude Rose, 31 Berry Me, 32 Rusty Red, 33 Timeless Red, 34 Red in Winter e 35 Wine.

Dove comprare il nuovo Rossetto Milano Mat di Deborah Milano

nuovi rossetti opachi Deborah Milano sono disponibili all'acquisto nelle migliori profumerie e sul sito ufficiale del brand al prezzo di 13,50 euro cadauno.