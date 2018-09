Le profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia invitano le lettrici di Grazia a una esclusiva Make Up School, in cui verranno svelati tutti i segreti delle tendenze beauty CHANEL autunnali e le tecniche di trucco per realizzarle.

Occhi magnetici in primo piano, è questa la parola chiave per le tendenze make up dell'Autunno 2018. L'elemento che mette in risalto una bellezza sofisticata, consapevole e curata fin nei minimi dettagli.

E saranno proprio le ciglia a essere le protagoniste assolute di stagione. Voluminose, incurvate e definite, per un effetto 3D che rende gli occhi il focus principale dell'intero beauty look.

Volete scoprire quali saranno i must have irrinunciabili dei vostri beauty look autunnali?

Volete un beauty look radioso e naturale, ma ben definito? Il segreto è un incarnato perfezionato e bonne mine, occhi luminosi che aprono lo sguardo e labbra ben disegnate e intense.

Preferite un trucco elegante e sofisticato, ma comunque adatto per il giorno? Utilizzando la tecnica del chiaroscuro valorizzerete i volumi e le proporzioni di viso e occhi per far risaltare la vostra bellezza naturale, giocando con le tonalità neutre più chic e adatte per ogni occasione.

Serata importante in vista? Quello che fa per voi è uno smokey eyes super glamour, per rendere il vostro sguardo incredibilmente magnetico, da abbinare a labbra rosate naturali.





Il protagonista assoluto di stagione? Sarà il mascara, di ultimissima generazione e dalla tecnologia iper-performante.

È il nuovo mascara Le Volume Révolution di CHANEL, il primo ad avere l'applicatore realizzato con la stampa 3D.

Non solo un semplice mascara, ma un vero e proprio oggetto di design, in grado di regalare ciglia volumizzate al massimo, senza il rischio che si formino grumi.

Volete imparare a realizzare i make up più di tendenza per la nuova stagione e scoprire le novità imperdibili per l'Autunno 2018?

Dal 10 settembre al 31 ottobre le profumerie Douglas, Limoni, La Gardenia invitano le lettrici di Grazia a una esclusiva Make Up School. Cliccate qui per ricevere il vostro coupon.







* solo nei punti vendita concessionari CHANEL