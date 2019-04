Quattro innovazioni skincare dall'effetto "pelle nuova": scopritele con noi!

Un nuovo rituale cosmetico che è un vera e propria rivoluzione nello skincare: perché è sempre più personalizzato e perché potenzia il capitale di giovinezza della pelle anticipando la lotta ai primi segni dell'invecchiamento cutaneo come rughe, linee sottili e perdita di compattezza.

È la sfida delle novità Capture Youth di Dior che abbiamo provato per voi: un protocollo mix&match che assicura subito un effetto "pelle nuova". Vi spieghiamo perché.

Personalizzazione ed efficacia

La personalizzazione è nel DNA della linea Capture Youth: il tempo passa per tutte, ma non abbiamo tutte la stessa pelle. Ecco perché l'obiettivo è creare soluzioni sempre più mirate. La risposta è nelle quattro nuove proposte che cambiano, in meglio, la nostra beauty routine trasformandola in un rituale di bellezza completo, efficace e...piacevolissimo!

Una nuova crema-gel effetto peeling progressivo

Il primo nuovo prodotto è Capture Youth Age-Delay Progressive Peeling Creme, la Crema Peeling Progressivo Antiossidante che rappresenta un nuovo modo di approcciarsi al peeling. Da gesto occasionale, infatti, si trasforma in un delicato step quotidiano la cui funzione è eliminare tutte le cellule morte presenti sulla superficie, cellule che, secondo le ricerche, sono tre volte più ossidate di quelle presenti in profondità.

Come funziona: adatta a ogni tipo di pelle, questa crema-gel rilascia progressivamente un cocktail di AHA (gli alfa-idrossiacidi) in grado, insieme alla vitamina B3 dinamizzante e all'Iris Florentina, di rendere la pelle più luminosa, levigata e rienergizzata, giorno dopo giorno.

...e un siero super rigenerante

Seconda novità Capture Youth è Intense Rescue Siero in Olio Rivitalizzante, ideale per chi ha la pelle secca (a soffrirne è una donna su cinque).

Questo prodotto ripristina il livello di lipidi per un'immediata azione di benessere, grazie all'olio di Argan e agli acidi grassi ricavati dal Tamanù, un seme oleoso proveniente dall'Asia.

Perché non potrete farne più a meno: se avete la pelle stressata e affaticata anche a causa delle aggressioni esterne (cambiamenti del clima, sbalzi di temperatura e inquinamento), questa è la soluzione pensata per voi. Vi regalerà un vero e proprio “effetto reset”, grazie anche alla texture che unisce il potere di un siero rivitalizzante a quello nutriente di un olio avvolgente. Cosa chiedere di più?

Time to...mix&match!

Ogni siero può essere applicato da solo oppure essere mescolato direttamente con la crema per un risultato su misura: basta aggiungere un paio di gocce a una noce di crema per rendere più ricca la texture!

Il beauty tip: prima di andare a dormire applicate una dose generosa di siero e crema sul viso per un recupero totale durante il sonno.

Infine, se il vostro contorno labbra è particolarmente sotto stress, picchiettate delicatamente Capture Youth Intense Rescue per un trattamento SOS.

I beauty steps in più che fanno la differenza

Le novità non finiscono qui. A completare la routine di bellezza ci pensa Capture Youth New Skin effect enzyme solution, la Lozione di Giovinezza Levigante che contribuisce a ritardare i segni del tempo stimolando l'attività cellulare.

Tutto ciò è possibile grazie alla formula che unisce la potenza dell'estratto di enzimi di Papaya esfolianti all'Iris Florentina antiossidante. Reidratata, la pelle è più ricettiva ai principi attivi da applicare in seguito.

A noi gli occhi!

Infine, non poteva mancare in questo nuovo capitolo di Capture Youth anche una soluzione specifica per occhi: Capture Youth Age-Delay Antioxidant Eye Treatment, il Trattamento antiossidante occhi, lavora sia sulla densità - per nascondere le zone più scure sulle quali poggia la pelle sottile del contorno - sia sulle rughe e sulle borse per una cute più compatta e idratata in profondità.

Il merito è del mix di ingredienti: Finocchio Marino (leviga la cute per una diffusione ottimale della luce), Iris Florentina, Albizia e Siegesbeckia, due ingredienti attivi vegetali che agevolano il decongestionamento della zona.

Rigenerazione, freschezza e luminosità sono dunque le parole d'ordine di Capture Youth che promette un effetto pelle rigenerata grazie a un duo di bellezza – Capture Youth Intense Rescue Serum e Capture Youth Age-Delay Progressive Peeling Creme – da provare assolutamente!

Cosa aspettate? Time is...now!

Scoprite di più su dior.com.