Avon lancia la campagna benefica #unselfieperledonne per sostenere la lotta contro il tumore al seno e ha bisogno di tutte noi. Per partecipare basta un selfie!

Ottobre si tinge di rosa e Avon sostiene il mese della prevenzione con #unselfieperledonne, la campagna di raccolta fondi digitale focalizzata sulla ricerca contro il tumore al seno e sull'ampliamento dell'accesso a cure di qualità, in partnership con IEO, Istituto Europeo di Oncologia, nell'ambito del progetto Women's Cancer Center.



Per Avon la solidarietà va di pari passo con la bellezza: l'azienda trova infatti nell'impegno sociale la sua mission sin dal 1955, anno di nascita della Fondazione Avon per le Donne, che ha lo scopo di promuovere attività umanitarie, caritatevoli e scientifiche per migliorare la vita delle donne di tutto il mondo valorizzando il loro ruolo nella famiglia, nella società e nell'impresa.

Quest’anno, con l’iniziativa #unselfieperledonne Avon dà la possibilità a tutti, non solo alle donne, di dare un contributo e dimostrare la propria solidarietà mettendosi in gioco, grazie all’utilizzo del digitale, per veicolare il progetto e sostenere la raccolta fondi.

E questa differenza puoi farla proprio tu, mettendoci la faccia e il cuore!





Collegandoti al sito www.unselfieperledonne.it dal 12 al 25 ottobre puoi effettuare una donazione a sostegno della Fondazione IEO-CCM per il progetto IEO Women's Cancer Center e dare vita anche a una campagna virale attraverso il tuo volto.

Come? Postando il tuo selfie con l'hashtag #unselfieperledonne per dimostrare la tua vicinanza alle donne che lottano ogni giorno contro il tumore. Uno scatto che esprima tutta la forza e la speranza delle donne, che si legge nello sguardo e nel sorriso di tutte noi.

Perché solo unite possiamo essere più forti!

Tutte le foto postate con l'hashtag saranno visibili sul sito e le più significative verranno condivise sulla pagina Facebook di Avon.





Alcuni tra i numerosi messaggi di solidarietà condivisi sul sito







Hai mai pensato a quanto sia grande il potere delle parole e quello di un sorriso?

Ogni racconto, messaggio, incoraggiamento o foto può fare la differenza per chi sta lottando.

E tu, cosa aspetti a metterci la faccia per una buona causa?