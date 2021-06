E se fosse possibile combattere gli inestetismi del corpo semplicemente indossando un capo d'abbigliamento? Ci ha pensato Guam con la sua collezione di leggings anticellulite

Si chiamano tessuti funzionali quelli con cui vengono realizzati capi d'abbigliamento caratterizzati da una tecnologia innovativa che permette loro di svolgere una funzione specifica una volta indossati sul corpo.

Dalla ricerca di Lacote/Guam è nata una collezione di leggings anticellulite dotati della tecnologia di microincapsulazione a lento rilascio dei principi attivi delle Alghe Marine Guam®.

Le microcapsule presenti nel tessuto di questi capi di abbigliamento esclusivi contengono tutto il potere dei trattamenti anticellulite Guam e lo rilasciano sulla pelle una volta indossati, grazie al calore corporeo e al massaggio che l'indumento esercita sull'epidermide.

La nuova tecnologia Guam® Emana® sfrutta inoltre i benefici dei Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.), emessi dai minerali bioattivi presenti nella microfilbra del tessuto (Emana), che assorbono il calore del corpo umano, per poi restituirlo.

I Raggi Infrarossi Lontani sono onde elettromagnetiche essenziali per il nostro benessere, perché migliorano la microcircolazione a livello cutaneo, apportando una maggiore ossigenazione ai tessuti, che si traduce in una pelle più elastica e soda.

L'efficacia dei leggings Guam è dimostrata da test clinici: indossati per 6 ore al giorno per 30 giorni consecutivi rassodano, tonificano e rendono più elastica e liscia la pelle, mentre riducono la cellulite e rimodellano cosce e fianchi.

Grazie ai cristalli minerali integrati nel DNA del tessuto, i leggings Guam svolgono la loro funzione attivamente per tutta la loro vita, senza esaurirla mai o perdere in efficacia.

Sono inoltre adatti a ogni tipo di pelle, anche sensibile o con fragilità capillare, non hanno controindicazioni in presenza di disfunzioni tiroidee, e sono sicuri sulla pelle.

Si adattano allo stile di vita di ogni donna, possono essere indossati ogni giorno durante l'attività fisica, a casa, o nel tempo libero con un look casual, e svolgeranno la loro azione di benessere, senza che nessuno lo sappia.

Scegliete il modello più adatto alle vostre esigenze.

Guam Il Leggings

Il primo classico leggings Guam è in tessuto morbido e confortevole, con vita media e lungo fino alle caviglie.

Guam Leggings Pinocchietto

Corto al polpaccio, in tessuto leggero, ma con una buona coprenza, è pensato per essere indossato anche d'estate o per lo sport indoor.

Guam Leggings Active

Adatto all'attività fisica, grazie al suo tessuto traspirante, che favorisce una rapida asciugatura, presenta un corpino a vita alta senza cuciture con tecnologia seamless e una coprenza perfetta per potersi muovere in assoluta libertà. Lunghezza capri.

Guam Leggings Push-up

In tessuto leggermente sostenuto, ha un esclusivo design che modella e sostiene i glutei in modo invisibile dall'esterno, ma con risultato assicurato, mantenendo il massimo comfort.

Guam Leggings Shape-up

Caratterizzato da un tessuto morbido effetto soft-touch, rimodella e sostiene i glutei, grazie a una piccola arricciatura strategica posizionata ad arte nella cucitura sui glutei, slanciando la silhouette.

Guam Leggings Snell Massaggiante

In tessuto sostenuto e a vita alta, svolge un massaggio attivo rassodante continuato grazie a una struttura a onde differenziate, che alterna zone lisce e zone a rilievo, studiata per stimolare maggiormente la microcircolazione cutanea.

