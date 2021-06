Tanto famosi quanto amati: i Fanghi d'Alga Guam sono un trattamento naturale diventato iconico per la lotta alla cellulite e alle adiposità localizzate. Vi siete mai chiesti perché funzionano?

Era il 1986 quando Egidio Siena, fondatore di Guam-Lacote, notò che tutte le barche al porto di Brest in Bretagna erano colme di alghe laminarie, appena raccolte dai fondali dell'Oceano Atlantico.

Affascinato dal loro carico, scoprì poi che venivano lasciate a essiccare, e utilizzate in vari modi per le loro straordinarie proprietà, preziose per la salute e la cura del corpo, e la bellezza della pelle.

Fu in quel momento che capì che le alghe sono considerate l'oro verde, e gli venne un'intuizione: racchiudere tutta la potenza delle alghe marine in un trattamento arricchito da estratti vegetali e altri ingredienti naturali, che potesse aiutare le donne a ottenere i risultati desiderati sul loro corpo.

Venne quindi creato un primo trattamento con la consistenza di un fango, e venne testato scientificamente su un campione di 36 donne.

L'esito del test fu sorprendente: le donne dichiararono di aver ottenuto risultati reali e visibili sin dalle prime applicazioni.

Nacque così Fanghi d'Alga Guam, il trattamento in fango a base d'alghe che offre i migliori risultati contro la cellulite (secondo tre indagini nazionali GFK Eurisko).

Rimanendo fedeli alla formulazione del primo preparato, ancora oggi per Fanghi d'alga Guam viene utilizzata la stessa tipologia di alghe marine, raccolte dai fondali seguendo il metodo tradizionale, senza nuocere alla pianta madre o alterare l'ecosistema e i fondali oceanici, e poi distribuite in campi di vaste dimensioni per essere essiccate in modo naturale dal sole e dal vento oceanico. Successivamente vengono macinate e miscelate agli altri ingredienti con procedimenti a freddo, che mantengono inalterate le loro straordinarie proprietà.

Le alghe, infatti, hanno grandiosi poteri al servizio della bellezza della pelle: migliorano la microcircolazione cutanea, favoriscono il drenaggio dei liquidi in eccesso nei tessuti, combattendo quindi le adiposità localizzate e la cellulite, mentre contrastano la formazione dei radicali liberi e l'invecchiamento cutaneo.

Fanghi d'Alga Guam: quale scegliere?

Oltre alla versione originale, sono state create diverse formulazioni di Fanghi d'Alga Guam per rispondere a tutte le esigenze delle donne, e al loro tipo di pelle.

Fanghi d'Alga Guam

La formulazione tradizionale riduce gli inestetismi della cellulite e delle adiposità su cosce, glutei e fianchi. Durante l'applicazione si potrà avvertire una sensazione di calore e il caratteristico pizzicorio, a testimonianza dell'attivazione della microcircolazione.

Fanghi d'Alga Guam F.I.R.

Questa formulazione si avvale dei benefici dei Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.) per combattere cellulite e adiposità causate dal rallentamento della microcircolazione. Con il suo utilizzo sarà possibile avvertire un calore più intenso, che aumenterà la temperatura cutanea, per poi essere assorbito dal trattamento e restituito alla pelle sotto forma di F.I.R.

Da questa tecnologia deriva un miglioramento della microcircolazione cutanea, una maggior ossigenazione dei tessuti, e un miglior assorbimento dei principi attivi.

Fanghi d'Alga Guam Dren Plus

Adatto anche alle pelli delicate, è ideale in caso di ritenzione idrica, gonfiore e pesantezza alle gambe. Drena i liquidi in eccesso, combatte i radicali liberi e migliora il tono della pelle di gambe, glutei e braccia.

Fanghi d'Alga Guam Pancia e Girovita

Specifico per l'area dell'addome, contiene estratti di escina e caffeina per diminuire le adiposità, e aiutare a ottenere una pelle più soda ed elastica.

Fanghi d'Alga Guam Pancia e Girovita F.I.R.

Si avvale della benefici dei Raggi Infrarossi Lontani (F.I.R.) attraverso l'aggiunta di tormalina minerale alla formulazione con alghe. Il maggiore calore ottenuto aiuta a migliorare la microcircolazione cutanea.

Fanghi d'Alga Guam Formula a Freddo

Non solo calore, Guam sfrutta anche i medesimi benefici delle sue formulazioni a caldo anche con l'azione del freddo, per chi preferisce questa sensazione sulla pelle, perfetta per l'estate e per rassodare i tessuti.

Scoprite tutti i trattamenti a base d'alga Guam su guam.it