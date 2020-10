Amatissimo all'estero, il brand di luxury beauty sbarca in Italia per far scoprire il suo approccio raffinato alla bellezza

Clé de Peau Beauté rappresenta tutto ciò che un marchio di trattamenti di bellezza dovrebbe avere per essere speciale, intramontabile ed eccellente.

Una storia, innanzitutto

Creato in Giappone nel 1982, Clé de Peau Beauté si pone sin dall'inizio un obiettivo: definire nuove frontiere nella scienza della cura della pelle. Diventa pioniera nella ricerca sulla Skin Intelligence, la capacità innata della pelle di riconoscere gli stimoli positivi e negativi, e di reagire ad essi per ottenere e mantenere la sua condizione ottimale.

Clé de Peau Beauté fornisce alla pelle la chiave per raggiungere lo stato di armonia necessario a rivelare il suo potenziale nascosto, e sprigionare la sua luce.

Ancora oggi Clé de Peau Beauté coltiva la certezza che la pelle abbia un potenziale prezioso, e il suo obiettivo è liberarlo, affinché le donne possano sprigionare non solo la luminosità della propria pelle, ma anche la loro "inner light", quella luce interiore che rappresenta la forza di una donna.

Un DNA distintivo e tre valori fondamentali

Intelligenza

Senza compromessi

Raffinatezza

I tre elementi che definiscono il DNA di Clé de Peau Beauté.

Intelligenza richiama il comportamento delle cellule cutanee, che è molto simile a quello delle cellule cerebrali: sono in grado di raccogliere informazioni dall'esterno e di utilizzarle in autonomia per ripararsi dai danni subiti e per proteggersi dallo stress cellulare. Una capacità sorprendente che ha bisogno di essere sostenuta con formulazioni cosmetiche che guidino le cellule nella giusta direzione.

L'intransigenza è alla base del brand. Non esistono compromessi quando si punta all'eccellenza, e Clé de Peau Beauté è mosso solo da un incrollabile perfezionismo.

Infine la raffinatezza, una caratteristica che rende unici e preziosi i suoi prodotti e l'intera esperienza di scelta e di prova. Una sinfonia di texture e colori, e il più elevato livello di servizio vengono ricambiati dalla fiducia di chi si innamora ogni giorno del luminoso mondo Clé de Peau Beauté.

Una tecnologia rivoluzionaria

Grazie a decenni di ricerca e alle tecnologie più avanzate, Clé de Peau Beauté è in grado di attivare l'intelligenza della pelle, che può essere compromessa da stress esterni (raggi UV, inquinamento, ossidazione), stress interni (affaticamento, vita frenetica), e stress da ageing (riduzione dell'energia cellulare dovuta all'invecchiamento). Skin-Empowering Illuminator è l'ingrediente esclusivo che potenzia l'intelligenza cutanea. Combinato con nove ingredienti rari e preziosi, è alla base delle formulazioni del brand.

Un'esperienza multisensoriale

Sin dal packaging, confezionato con la massima cura al minimo dettaglio, alla sensorialità tattile e olfattiva delle texture, i prodotti Clé de Peau Beauté permettono di vivere una vera e propria esperienza multisensoriale, che accompagna in un percorso piacevolmente unico durante l'applicazione.

Un'icona senza tempo

La Crème, la lussuosa e iconica crema notte antiaging Clé de Peau Beauté, è il risultato di oltre 30 anni di ricerca e innovazione. La sua formula più recente, del 2020, rappresenta il massimo dell'efficacia.

Diventata il prodotto iconico del brand, contiene più di 50 ingredienti attentamente scelti e combinati che danno vita a un capolavoro.

Permette alla pelle di liberare la sua radiosità e massimizza il suo potere di autorigenerazione notturna. Il viso appare levigato, rassodato, riparato e idratato, mentre l'incarnato sprigiona luce.

La dedizione passa anche dalla texture, frutto di processi accurati, per donare il massimo piacere d'utilizzo.

Il packaging infine è la quintessenza del lusso. Delicatamente sfaccettata, come una gemma preziosa, avvolta nei riflessi di una luce brillante, La Crème esprime l'impegno di Clé de Peau Beauté nel proporre la scienza più avanzata e un'eleganza straordinaria.

Una musa radiosa

Felicity Jones è la Global Brand Ambassador di Clé de Peau Beauté.

Dotata di bellezza sofisticata e di una grazia innata, emana quella radiosità che caratterizza il brand e La Crème.

Se vuoi provare in esclusiva La Crème in formato deluxe, registrati subito per riceverla direttamente a casa tua cliccando qui.