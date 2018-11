Volete provare un nuovo trucco per l'autunno? Ecco 10 look scelti dalle dive che potete facilmente replicare

Le celeb sono sempre un punto di riferimento per chi cerca un nuovo trucco da sfoggiare in autunno. Tra make up colorati e più classici nude look, ognuna troverà la soluzione più vicina alle sue inclinazioni.

Vi diamo una mano noi con la selezione dei dieci migliori make up visti sui red carpet. Cosa aspettate? Leggete il nostro articolo e lasciatevi ispirare!

Sara Sampaio: labbra dark

Trucco da vera diva per la super top che punta tutto sulle labbra rosso bordeux, una tinta classica per l'autunno. E sugli occhi una leggera polvere rosa. (Il beauty look è firmato Armani Beauty).



Hailey Baldwin: make up dai toni caldi

Contro le temperature basse la soluzione è un beauty look dai toni soft e avvolgenti: oro, rosso, arancione e beige rosa sulle labbra per un mix dal risultato discreto ma molto versatile.

Madeline Brewer: smokey eyes teal

Se avete gli occhi azzurri o scuri, questo è il trucco che fa per voi. Mescolate al turchese un ombretto grigio e illuminate l'interno con una polvere color ghiaccio: il risultato sarà fantastico.

Zendaya: sopracciglia in primo piano

Il make up occhi è realizzato in una tonalità marrone soft mentre le labbra sono rese lucide da un gloss. Zendaya punta tutto sulle sopracciglia.

Kristen Stewart: sfumature grigio metal

L'attrice adora sfoggiare smokey eyes intensi. Copiate questo look che punta valorizza lo sguardo e la perfezione delle sopracciglia.

Katherine Langford: argento vivo

Agli scorsi Golden Globe, Katherine ha indossato uno smokey eyes blu brillante, vivacizzato da un ombretto argento: un look perfetto per anticipare le feste.

Luma Grothe: eyeliner vintage

Look minimal anni Sessanta per la modella brasiliana. Giocate con l'illuminante per valorizzare i volumi del viso.

Maria Borges: a tutto purple

Un beauty look che non passa inosservato quello della modella angolana. Il viola metallizzato è abbinato al blu per enfatizzare gli occhi e l'incarnato scuro.

Natasha Poly: red&gold

Un trucco occhi caldo e luminoso reso sensuale da una riga di eyeliner nero. Attenzione a sfumare molto bene le polveri lungo il contorno.

Rosie Huntington-Whiteley: sofisticato e glamour

Rossetto rosso + eyeliner nero (con l'aggiunta di una polvere luminosa sugli occhi): un classico da red carpet di sicuro successo.

Artwork by Elisa Costa

Credit ph: Getty Images