Coprire i capelli bianchi o cambiare colore con la tinta a casa è facile, economico e soprattutto veloce. E si può fare con prodotti di qualità: come ad esempio Olia di Garnier

Ammettilo, hai sempre avuto dei dubbi sul fare la tinta a casa. La tua paura più grande? Quella di non riuscire a ottenere un colore vibrante e glamour come in salone.

In realtà, basta seguire poche semplici regole per ottenere dei risultati wow anche a casa!

Il primo consiglio da seguire? Scegli una tinta di qualità. Per esempio, Olia di Garnier senza ammoniaca. La trovi al supermercato! Test strumentali dimostrano come la sua formula migliori la qualità visibile del capello. Otterrai dei colori intensi, senza capelli bianchi. Il top!

Devi sapere che la tinta fai da te ha tantissimi vantaggi. È divertente, veloce, e ti permette di cambiare colore di capelli a seconda della tua personalità e dell'umore del momento! O anche più semplicemente coprire i capelli bianchi, comodamente a casa tua.

Con Olia di Garnier c'è un colore perfetto per ciascuna di noi, segui le tabelle colore per trovare quello giusto per te! E se vuoi un colore di tendenza e davvero cool, scegli una delle nuance della nuova Bold Collection. Scopri tutta la gamma su www.olia.it o in alternativa, puoi sempre chiedere in chat un consiglio dell’esperto.



l consiglio dell'esperto. Come si fa la tinta a casa?



Fare la tinta a casa è facile e dipende da piccoli trucchi. Importantissimo capire come scegliere il colore giusto:

Per prima cosa è importante definire se sei naturale o già colorata. Nel primo caso puoi schiarire di 2 toni o scurire quanto vuoi. Invece, se sei già colorata puoi scegliere un colore vicino a quello di partenza o scurire, meglio se gradualmente. Chiunque può trovare il colore perfetto, dal biondo al nero, visto che Olia ha una gamma di 27 nuance. Se vuoi un consiglio personalizzato vai sul nostro sito www.olia.it.

Abbiamo chiesto a Patrizia e Kathrine com'è stato entrare a far parte di Olia Color Party e cambiare colore di capelli a casa, trovando quello che più fa per loro. Ecco le loro esperienze.

Patrizia ha scelto la colorazione Olia Nero intenso 1.0:

“Non ho mai fatto il colore a casa perché temevo di non saperlo scegliere. Ma ho scoperto che è veramente facile ottenere il colore che vuoi se conosci poche semplici regole... Il colore è incredibile e i miei capelli sono setosi e lucidissimi!”.

Kathrine ha scelto la colorazione Olia Biondo chiaro 8.0:

“Non sono sempre stata bionda... Ho provato tante colorazioni e pensavo che ottenere un bel biondo, soprattutto con una tinta senza ammoniaca a casa, fosse impossibile. Invece con Olia è stato diverso, il colore è meraviglioso, è naturale. L’ho consigliata anche alle mie amiche!”.

Inoltre, Olia di Garnier ha appena lanciato dei colori super alla moda! Sfoglia la gallery e scopri le novità!

Garnier Olia: tutte le nuance della gamma Garnier Olia 1.0



Per questo Nero Naturale prova il Garnier Olia 3.0



Garnier Olia 3.0





Garnier Olia 3.16



Per questo Castano Scuro prova il Garnier Olia 4.0



Garnier Olia 4.0





Garnier Olia 4.3



Per questo Rosso Profonda prova il Garnier Olia 4.6



Garnier Olia 4.6





Garnier Olia 4.26



Garnier Olia 5.0



Garnier Olia 5.3





Garnier Olia Mogano prova il Garnier Olia 5.5



Garnier Olia

Per questo Castano Fondente prova il Garnier Olia 5.15





Garnier Olia 5.15



Garnier Olia 5.35



Per questo Castano Chiaro prova il Garnier Olia 6.0





Garnier Olia 6.0



Garnier Olia 6.3



Garnier Olia 6.15





Per questo Castano Chiaro Cioccolato prova il Garnier Olia 6.35



Garnier Olia 6.35



Per questo Rosso Intenso prova il Garnier Olia 6.60





Garnier Olia 6.60



Per questo Biondo prova il Garnier Olia 7.0



Garnier Olia 7.0





Per questo Biondo Dorato prova il Garnier Olia 7.3



Garnier Olia 7.3



Garnier Olia 7.22





Garnier Olia 7.40



Garnier Olia 8.0



Per questo Biondo Chiarissimo prova il Garnier Olia 9.0





Garnier Olia 9.0



Garnier Olia 9.2



Garnier Olia 9.3





Garnier Olia 10.3



Garnier Olia 110



Per questo Superbiondo Estremo prova il Garnier Olia D+++





Garnier Olia Decolorazione D+++



/ 40 Tutte le foto ADVERTISEMENT share









fullscreen ...