Sfumatura morbida e sfaccettata, è ispirata al fascino delle protagoniste più misteriose del cinema e per questo piace anche alle celeb

I capelli rossi tornano protagonisti dell’autunno, ma questa volta in una versione più naturale, morbida e sofisticata. Si chiama Supernatural Scarlet ed è la nuova tonalità da tenere d’occhio se avete voglia di cambiare colore senza rinunciare a un effetto credibile, come racconta Byrdie in questo articolo. A metà strada tra rosso, rame e castano, questa sfumatura crea una chioma intensa ma non troppo costruita, con riflessi che si accendono soprattutto alla luce. Il nome, che richiama il mondo del soprannaturale, racconta anche l’immaginario dietro questa tendenza. Il rosso torna infatti a evocare atmosfere misteriose, personaggi magici e una femminilità più audace, ma lo fa con un approccio decisamente più naturale rispetto alle tonalità rosse più accese viste negli ultimi anni.

Che cos’è il Supernatural Scarlet

Non esiste, inoltre, una sola tonalità di Supernatural Scarlet. Il colore dipende dalla base di partenza e può essere personalizzato con una maggiore presenza di pigmenti ramati, rossi o castani. Sui capelli castani assume un aspetto più profondo e vicino all'auburn, mentre sulle basi chiare può trasformarsi in un rame delicato, quasi un biondo fragola. Il segreto è evitare un risultato troppo uniforme. Il colore deve avere profondità e movimento. È proprio questa dimensione sfaccettata a rendere il rosso più facile da portare e meno impegnativo rispetto a una colorazione piena e molto intensa.

Il rosso ispirato al cinema

Il fascino del Supernatural Scarlet è legato anche alla cultura pop. Da sempre, infatti, il rosso è il colore di molte protagoniste misteriose e fuori dagli schemi: da Willow di Buffy l’ammazzavampiri a Winifred di Hocus Pocus, fino a Wanda, la Strega Scarlatta interpretata da Elizabeth Olsen. E questo rosso torna oggi proprio grazie al cinema. Nel sequel di Amori e incantesimi, infatti, Joey King ha scelto una tonalità ramata che richiama quella iconica di Nicole Kidman nel primo film.

Anche Grace Van Patten, Storm Reid e Keke Palmer hanno sperimentato sfumature vicine a questa nuova idea di rosso, mentre Florence Welch resta una delle interpreti più riconoscibili di una chioma ramata intensa e romantica.

Come portare il Supernatural Scarlet

La versione più attuale è quella che mantiene visibile la base naturale, lavorando sui riflessi anziché trasformare completamente il colore. Per ottenere questa nuance, potete provare con un gloss o con una colorazione demi-permanente: entrambi possono essere una soluzione interessante per chi vuole sperimentare il rosso senza impegnarsi necessariamente in un cambiamento definitivo.

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