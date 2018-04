La nostra editor Lifestyle Giada ha provato per voi la nuova ghd gold®: scoprite nell'articolo la sua esperienza!

La styler più venduta al mondo e una lifestyle editor come tester: abbiamo messo la nuova ghd gold® in mano a una non addetta ai lavori (beauty), estimatrice dei capelli lunghi, per avere un parere neutrale e obiettivo sulla styler best seller del brand, che a 10 anni dal lancio è stata reinventata e resa ancora più evoluta e performante.



La sua priorità, mantenere i capelli sani e non stressarli, affinché non si rovinino.

Il nostro obiettivo, dimostrarle che usando la nuova ghd gold® i suoi capelli sarebbero diventati ancora più setosi e dall'aspetto più sano.

Il merito? Della temperatura adeguata, controllata e costante, che assicura un risultato professionale in pochi istanti senza stressare il capello.

Prova uno, da mossi a dritti

Giada ha i capelli naturalmente lisci alla radice e mossi sulle lunghezze.

E l'effetto crespo è nascosto dietro ogni goccia di pioggia o giornata umida.

«È incredibile quanto sia stato veloce rimettere al loro posto i capelli al mattino: i miei sono di facilissima gestione quando sono appena lavati, ma dopo una notte di sonno diventano ingestibili.

Senza ghd il mosso si arruffa e se provo a spazzolarlo si gonfia inesorabilmente - e recuperare la piega della sera prima è impossibile o super macchinoso (decisamente troppo macchinoso per pensare di farlo ogni mattina prima di andare a lavoro).

Quindi finisco sempre per legarli se non ho tempo di lavarli di nuovo».

«Con ghd gold® rimettere in piega i capelli è stato più veloce che decidere cosa mettermi addosso davanti all'armadio: in un attimo era a temperatura e bastava una passata per vedere le ciocche trasformarsi da mosse a drittissime.

Mi sono svegliata col mio solito mosso annodato del mattino, li ho spazzolati, ho passato la styler sulle lunghezze e sembravo fresca di piega dal parrucchiere».





Merito, spieghiamo noi, della Dual Zone Technology, che attraverso due sensori termici, invece che solo uno, controlla che la temperatura rimanga costante e uniforme a 185°, quella ottimale per dare piega al capello.

E merito dei tempi di riscaldamento ulteriormente ridotti - ghd gold® arriva a temperatura in 25 secondi netti.

Le lamelle sagomate e basculanti chiudono il cerchio: assicurano un effetto liscio e anti-crespo in pochi passaggi.

La prova del mosso

«Avete mai provato a chiedere a un parrucchiere un mosso naturale e ordinato? Io ci provo da quando ho iniziato ad andarci e quelli che sono stati in grado di farlo sono stati davvero pochi.

O esci riccia, o esci con i boccoli da bambolotto, senza vie di mezzo»

«Fare una bella piega mossa naturale a casa con spazzola e phon è un lavoro che richiede un'infinità di tempo, e credetemi: ho provato decine di metodi più o meno tecnici e scientifici, tra piastre, ferri, bigodini e trecce di ogni formato per dormire, senza mai ottenere un risultato decente.

Pensavo che l'unica soluzione possibile per avere beach waves tutto l'anno e non solo d'estate quando sono in vacanza fosse andare a vivere al mare.

E invece con ghd gold® sono riuscita a ottenere un risultato incredibile: non solo il movimento del capello era super naturale e morbido come sognavo, ma le onde sono rimaste perfette per tutto il giorno!».

«Ho guardato i tutorial sul sito di ghd - no, non è corretto: sono impazzita sul sito di ghd perché volevo provarli tutti - e ho scelto un mosso elegante perché avevo una festa e un abito con lo scollo sulla schiena e mi serviva qualcosa che ci si abbinasse.

Dopo un paio di tentativi per capire come ruotare il polso ho iniziato a vedere le ciocche prendere forma nelle onde più belle che mi sia vista in testa negli ultimi anni.

Di sicuro le più belle che sia mai riuscita a farmi io da sola a casa».

Ci sono anche una serie di prodotti che possono mantenere l'eccellente lavoro della styler ghd gold® in modo da riuscire a mantenere ancora più a lungo i benefici e la piega scelta. Cosa desiderare di più?

Scoprite la nuova styler ghd gold® su ghdhair.com/it e presso i saloni parrucchieri.





Photographer: Marco Mezzani

Make up: Melly Sorace

Sitting editor: Daniela Losini

Special thanks to: Giada Borioli