La bellezza dei nostri capelli passa attraverso una visione clean, i prodotti hair care di milk_shake® utilizzano i migliori ingredienti di derivazione naturale nel rispetto dell'ambiente

Nel mondo della bellezza si sta parlando sempre più di clean beauty. Molto più di una semplice tendenza, l'esigenza di una bellezza "pulita", rispettosa del mondo in cui viviamo, è una presa di coscienza di fronte al problema della sostenibilità dei prodotti cosmetici e alla necessità di puntare su ingredienti che contribuiscano a migliorare il nostro benessere, in piena armonia con la natura.



Le nuove parole chiave della bellezza diventano quindi amore e rispetto, che si traducono in un impegno reale nell'offrire prodotti all'insegna della naturalezza e di una filosofia conscious.



È questa la missione di milk_shake®, il brand made in Italy di hair care che offre soluzioni specifiche per tutti i tipi di capelli puntando sui benefici che la natura ci mette a disposizione, nel suo totale rispetto.



I prodotti per capelli milk_shake® contengono preziosi ingredienti organici e di derivazione naturale che ci permettono di prenderci cura nel migliore dei modi del benessere dei capelli, come le proteine del latte e dello yogurt e gli estratti della frutta, con dei risultati visibili, dalla detersione fino allo styling.

L'amore per la bellezza passa anche attraverso il rispetto per l'ambiente. Per questo motivo, milk_shake® si impegna a ridurre l'impatto ambientale grazie all’utilizzo di carta proveniente da fornitori certificati, packaging per la maggior parte riciclabili e arricchiti di un additivo bio per velocizzare il loro smaltimento ed energie rinnovabili per un crescente di attività aziendali.

Gli ingredienti organici dei prodotti milk_shake® esaltano la bellezza naturale dei nostri capelli rendendoli più sani e splendenti, rispondendo alle particolari esigenze di ogni tipo di capello.

Per esempio, per capelli idratati e pieni di luce, c'è il trattamento Moisture Plus, a base di estratto organico di papaya, ricco di vitamine e antiossidanti, e acido ialuronico, dall'elevato potere idratante.

Il trattamento si compone di tre step: detergere, idratare e potenziare. Shampoo, conditioner e whipped cream lavorano in sinergia per mantenere il giusto equilibrio di idratazione della chioma, lasciando i capelli morbidi e maneggevoli.

