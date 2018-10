Pantene celebra la libertà e l'individualità delle donne, grazie alla campagna contro l'hair shaming insieme a Chiara Ferragni

Se ci pensate, per una donna i capelli sono molto di più di un taglio o un'acconciatura. Esprimono non solo il nostro stile, ma comunicano la nostra personalità, il nostro modo di essere. Ciò che siamo e ciò che vorremmo diventare.



Sogni e aspirazioni, cambiamenti e progetti: i nostri capelli raccontano la nostra storia di trasformazione. Il modo in cui vogliamo rapportarci al mondo e con le persone.

Ma i capelli sono anche portatori di culture, significati, ruoli sociali. E capita spesso che invece di esprimere la nostra libertà i capelli possono trasformarsi in una prigione dominata dalla pressione sociale e dai preconcetti.



Pensate a quante volte siete state criticate o definite attraverso dei pregiudizi, sulla base dei vostri capelli. Sempre troppo corti o troppo lunghi, troppo biondi o troppo grigi, o troppo ricci?

E quanto spesso invece avete sfoggiato orgogliosamente i vostri capelli in quanto simbolo della vostra cultura, della vostra emancipazione e della vostra libertà?

Pantene vuole celebrare l'unicità di ogni donna, attraverso i capelli come espressione di libertà e tratto distintivo dell'individualità di ciascuna.

Per questo la sua mission è far sì che non ci siano più bad hair day, perché ogni donna si merita dei capelli che riescano a trasmettere il messaggio che vuole mandare al mondo, il suo senso di appartenenza e il suo grido ribellione. Affinché tutte le donne possano finalmente avere un great hair day, ogni giorno.

Perché i capelli sono simbolo di trasformazione e voi potete trasformarvi in tutto ciò che desiderate, esattamente come quando decidete di cambiare look alla vostra chioma.

Siete voi che decidete chi e cosa volete essere, non lasciate che l'hair labelling e l'hair shaming vi costringano in ruoli e definizioni a cui sentite di non appartenere. I capelli non devono più essere un motivo per cui sentirsi a disagio, ma una gioiosa espressione di quello che volete comunicare.





Per questo motivo, Pantene vuole condividere le storie autentiche di donne per le quali i capelli hanno svolto un ruole centrale nel loro processo di trasformazione, di accettazione e consapevolezza di sé.

Un percorso attraverso cui il cambiamento è partito da dentro, nel momento in cui si è deciso di andare oltre i pregiudizi ed essere ciò che realmente si è.

Chiara Ferragni è stata spesso vittima di hair shaming, attraverso i commenti degli hater sui social. Tanto che ancora oggi i traguardi che ha raggiunto non le sono riconosciuti da tutti, dato che alcune persone ritengono che alla base del suo successo non ci sia la bravura ma semplice fortuna, basandosi sul cliché retrogrado per cui una bella ragazza bionda non può ottenere certi risultati. Ma Chiara ha avuto la forza di trasformare la negatività in energia positiva che le ha permesso di diventare più sicura di sé e poter trasmettere un messaggio di autostima per tutte le donne:

"In un mondo in cui ci battiamo per far sentire bene le donne e dar le ragazze più autostima e sicurezza in loro stesse, trovo tutti questi commenti sulle bionde stupide davvero superficiali e superati! Bionda Stupida, Rossa Pel Di Carota, Riccia Capricciosa e Cespuglio....Basta con tutte queste etichette! Non mi sono mai sentita perfetta nella mia vita ma ho sempre avuto la fortuna di sentirmi sicura nella mia pelle. Non lasciatevi definire da nessuna etichetta! Celebrate la vostra unicità! Sarà il Vostro punto di forza! #StopHairshaming #Hairshamingisforlosers."

Scoprite la storia di Chiara nel video per la campagna contro l'hair shaming.



Pantene e Chiara Ferragni contro l'hair shaming

E voi, quale storia di hair transformation volete raccontare per combattere insieme la discriminazione?





#StopHairShaming Please

#LiberaLaForzaDeiTuoiCapelli

#CapelliPantene

Volete scoprire il making of della campagna? Ecco il video di backstage con Chiara Ferragni per Pantene.



Pantene e Chiara Ferragni: il making of della campagna #stophairshaming