L'hairstylist Orazio Anelli, Ambassador L’Oréal Proféssionnel e Direttore Creativo di Salontop Academy, ci svela tutte le tendenze capelli per l'estate 2019

I capelli per l'estate 2019? Naturali e luminosi, scolpiti con giochi di luce realizzati con tecniche di schiaritura innovative.

Orazio Anelli, da oltre 10 anni ambassador e hairstylist per L'Oréal Proféssionnel, ci ha rivelato un nuovo servizio personalizzato per valorizzare la bellezza di ciascuna donna.

Tre nuove tecniche all'insegna della dinamicità e dell'iridescenza che si adattano perfettamente ai nostri colori naturali, declinate in nuove cromie che reinterpretano in maniera innovativa il look californiano ispirato alla voglia di libertà per chiome "baciate dal sole".



Scopriamo insieme di cosa si tratta.

Per le brunette, Orazio Anelli propone Trianglot, una tecnica che prevede sui capelli una alternanza di triangoli caratterizzati da cromie leggermente differenti. Il risultato è un effetto schiaritura molto naturale e delicato.

Per chi da sempre aspira al biondo perfetto c'è Blowup. Come si realizza? Con due diverse tonalità piuttosto marcate fra la base e le punte sfumando dal miele dorato al platino glacé.



Per chi invece vuole sperimentare con colorazioni pop, l'hairstylist propone Comberage, la tecnica ispirata alle onde che viene mixata con il più classico balayage, per creare un movimento studiato ad hoc per esaltare la fisionomia di ogni viso.



I saloni di Orazio Anelli sono diventati un importante punto di riferimento per tutti coloro che vogliono scoprire le prossime tendenze hairlook femminili.

Che cos'è il colore per lui? "Una delle forme di espressione più importanti del nostro lavoro in quanto trasforma in unica e speciale ogni donna".

Volete saperne di più? Leggete la nostra intervista a Orazio Anelli.

Cosa chiedono le donne quando vengono in salone?

"Il suggerimento di un look che valorizzi la loro bellezza naturale, regalando luminosità al viso e, soprattutto, facendole sentire bene".

Che cosa si aspettano dal parrucchiere?

"Trovare una persona fidata che sappia dare dei consigli personalizzati, cogliendo i loro bisogni. Spesso ci mostrano immagini di qualche icona a cui desiderano ispirarsi: a noi il compito di interpretare il look e adattarlo con i giusti accorgimenti".

Quale è il look più richiesto?

"In estate vince il movimento, sia come texture della chioma, che come colori, con accenti luminosi e contrasti più o meno forti".

Come riesce a soddisfare le richieste delle sue clienti?

"Prima di tutto coccolando il capello per riportarlo in uno stato di benessere e poi offrendo consigli utili e aiutandole a realizzare il proprio look dei sogni con la massima professionalità".

Qual è il DNA del marchio Orazio Anelli?

"Il nostro è un brand che abbraccia una clientela di ogni età, sempre attento a intercettare gli ultimi trend di New York, abbinandoli allo charme francese e al gusto italiano. In più ci affi diamo ai prodotti più performanti".

Cosa consiglia alle donne per la cura dei capelli?

"In questa stagione è immancabile la protezione solare, mentre in salone è il momento di sottoporsi a trattamenti profondi di nutrimento".

Per le lettrici di Grazia.it vicine a Roma abbiamo in serbo una sorpresa esclusiva. Avrete la possibilità di recarvi presso uno dei saloni Orazio Anelli e usufruire di un trattamento a scelta tra piega, tecnico o haircare con uno sconto del 30%.

Trovate il salone più vicino a voi consultando questo link.