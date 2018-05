Con la rinnovata styler ghd gold® e la seducente Saharan Gold Collection il nuovo standard nell'hairstyling è gold

La styler più amata detta un nuovo standard gold, inaugurando una next generation ancora più evoluta: ghd gold® si reinventa con una nuova tecnologia e design e due imperdibili colori dorati in limited edition.

Sulle orme del suo successo, a distanza di 10 anni, la styler ghd gold® presenta un design più affusolato e una tecnologia più evoluta e diventa un oggetto da collezione nelle due varianti oro metallizzato e oro rosa, parte della Saharan Gold Collection, la collezione limited edition per la primavera-estate 2018.

I bagliori caldi e lussuosi, che si ispirano ai colori della sabbia del Sahara e alle sue atmosfere magiche, arricchiscono la collezione, composta dagli essenziali per l'hairstyling che renderanno i vostri capelli lisci, morbidi, lucenti e dall'aspetto sano a casa, così come in viaggio.

















Regina della Saharan Gold Collection è la styler ghd gold®, nelle due varianti cromatiche pure gold styler e earth gold styler.





Due riflessi metallici seducenti per una medesima rinnovata performance: la nuova ghd gold® è caratterizzata dalla Dual Zone Technology che permette a ben due sensori termici (nella maggior parte delle styler ne è presente solo uno) di controllare la temperatura ideale di 185° e di mantenerla costante e uniforme durante tutta la durata dell'utilizzo.

Migliora la performance anche la tempistica di riscaldamento ancora più rapida, di soli 25 secondi, e il design liscio, con estremità arrotondate e lamelle sagomate e basculanti.

Parte della Saharan Gold Collection è anche l'asciugacapelli da viaggio ghd flight® saharan gold travel hairdryer, più leggero del 60% rispetto a un normale asciugacapelli, ma capace di mantenere l'85% della potenza.

Dal manico pieghevole, è custodito in un travel case, per ridurre al massimo lo spazio in valigia.

Si veste dei bagliori dorati metallici anche l'asciugacapelli professionale ghd air® saharan gold hairdryer.

Dal potente motore e dall'avanzata tecnologia a ioni, velocizza lo styling e riduce l'effetto crespo, lasciando i capelli luminosi, morbidi e lisci.

Accompagna la collezione dai riflessi gold un nuovo prodotto per lo styling, indispensabile per l'estate.

ghd heat protect spray con protezione UV è la nuova versione dello spray best seller che protegge i capelli dal calore dell'asciugacapelli e della styler, arricchito ora anche dalla protezione solare.

In un pack dorato, racchiude un prodotto tuttofare che protegge i capelli non solo dal calore dello styling, ma anche dall'azione dannosa dei raggi solari.

Da vaporizzare sulla chioma asciutta o bagnata, crea sui capelli uno scudo protettivo che previene la disidratazione dei fusti e lo sbiadimento del colore.

Un nuovo gesto che rivoluzionerà la bellezza dei capelli durante l'estate, stagione in cui necessitano una maggiore protezione, esattamente come la pelle.

Scoprite la nuova styler ghd gold® e la ghd Saharan Gold Collection su ghdhair.com/it e presso i saloni parrucchieri.