Siete team capelli lisci o team capelli ricci? Scoprite gli hairlook più cool del momento!



Oggi vi sentite più lisce o ricce? Non importa quale styling scegliate, l'importante è che i vostri capelli siano sempre sani, nutriti e liberi dall'effetto crespo per mettere in risalto l'hairlook dei vostri sogni!

Certo, i capelli lisci hanno esigenze differenti rispetto ai capelli ricci, ma entrambi hanno bisogno di essere coccolati con trattamenti intensivi ad hoc, studiati per far risplendere il vostro tipo di capelli.





E prima ancora del momento dello styling, dobbiamo iniziare a prenderci cura dei nostri capelli già sotto la doccia.

Sunsilk 1 Minute WOW! è un trattamento intensivo ad azione ultra rapida che nutre, ripara e libera i capelli dall'effetto crespo in tempi record. Vi basterà lasciarlo in posa 1 solo minuto e poi risciacquarlo, prima di passare al momento della piega. È l'ideale se siete di fretta perché non dovrete più rinunciare a nutrire e coccolare i vostri capelli per mancanza di tempo, come invece accadeva con i trattamenti dai lunghi tempi di posa.



Inoltre, non appesantisce i capelli, quindi potete utilizzarlo anche tutti i giorni, per avere capelli davvero wow in ogni momento!

Volete scoprire come si portano i capelli lisci per questa stagione?



La parola d'ordine è sempre e solo una, lo styling liscio richiede una chioma super lucida, idratata e senza la minima traccia di effetto crespo. Il risultato finale deve ricordare un effetto glass-like, con i capelli che riflettono la luce come uno specchio e dall'aplomb perfetto, soprattutto sulle radici che ora si portano sleek, per un risultato polished e molto bon ton.





Sunsilk 1 Minute WOW! Liscio Perfetto districa i capelli rendendoli morbidi e lisci come seta, facilitando tutto il lavoro della messa in piega.

Alla piastra preferite una piega classica con spazzola e phon (a temperatura non troppo alta), per un liscio più naturale e meno dannoso per la salute del capello.





Avete i capelli ricci? Siete molto fortunate perché questa stagione la tendenza vuole valorizzare al meglio la natura dei vostri capelli, senza "mortificare" il volume e lo spirito wild delle chiome ricce.

Via libera quindi a un volume amplificato e a un look che inneggia alla libertà d'espressione.





I ricci, però, hanno bisogno di tantissime cure. Prima di tutto, serve un'idratazione intensa e un prodotto che intensifichi l'elasticità delle ciocche. Sunsilk 1 Minute WOW! Ricci da Domare è formulato per donare tutta la definizione che desiderate ai vostri ricci.

Ricordate, infine, che il migliore alleato dei capelli ricci è il diffusore, che simula l'asciugatura all'aria naturale (la migliore messa in piega per i capelli ricci).





Credits Ph.: Mondadori Photo, Unsplash