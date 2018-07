Hai sempre pensato che la tinta rovinasse i capelli? Sfatiamo le leggende metropolitane! Con Olia di Garnier senza ammoniaca la colorazione diventa un trattamento di bellezza per la tua chioma!

La tinta rovina i capelli? È una leggenda metropolitana!

Inutile negarlo, alla comparsa dei primi capelli bianchi ci siamo tutte fatte prendere un po' dal panico.

Hai presente la leggenda metropolitana che se strappi un capello bianco ne escono altri 7?

Perché cedere a queste false credenze quando possiamo tranquillamente tingere i capelli alla prima comparsa di capelli bianchi?

Non c'è nulla da temere dalla colorazione per capelli capelli, se si conoscono alcuni trucchetti e si

scelgono prodotti di qualità. È un momento facile e veloce, che si può fare comodamente a casa.



Il fatto che la tinta possa rovinare i capelli è un altro mito da sfatare. Ad esempio, la tinta senza ammoniaca come Olia di Garnier, è un vero e proprio trattamento di bellezza per la tua chioma e un momento di piacere per te. È attivata dagli oli contenuti nella formula, e migliora la qualità visibile del capello*.



Dopo la tinta avrai non solo un colore brillante, ma anche dei capelli morbidi, lucidi e setosi. Grazie alla sua unica formula, Garnier Olia ne migliora la qualità visibile.

La tinta permanente senza ammoniaca che copre perfettamente i capelli bianchi



Sapevi che non è necessario che una tinta contenga ammoniaca per coprire i capelli bianchi? Garnier Olia è la prima tinta permanente senza ammoniaca attivata dall'olio nel mercato della grande distribuzione che copre perfettamente tutti i capelli bianchi. Contiene ben il 60% di oli direttamente nella crema colorante. La formula veicola i pigmenti all’interno del cuore del capello, donando un colore eccezionale colorazione dopo colorazione.



Insomma, grazie a Olia di Garnier è finalmente possibile ottenere una tinta senza compromessi che doni un colore intenso, che duri a lungo, coprendo tutti i capelli bianchi e migliori la qualità dei nostri capelli!



Diamo la parola a chi l'ha provata

Cosa aspetti a provare a colorare i capelli con la tinta Olia di Garnier senza ammoniaca?

Ecco la testimonianza di chi l'ha provata in prima persona! Cosa aspetti? Entra anche tu a far parte del mondo Olia Color Party!

Abbiamo chiesto ad Arianna di condividere la sua esperienza:

“Avevo paura di rovinarmi i capelli e di non ottenere il colore che volevo... invece Olia è una colorazione davvero buona. Il colore è intenso e luminoso anche se allo stesso tempo sembra molto naturale. Inoltre, i capelli sono morbidi più di prima! Lo consiglio a tutte”.

Sfogliate la gallery per scoprire le colorazioni di Garnier Olia più amate.

*test strumentali