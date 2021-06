È arrivato il momento di godersi un meritato viaggio, anche con la testa, grazie ai trattamenti più preziosi dedicati ai capelli.

Il caldo, l’estate, le giornate di sole, il mare, la spiaggia: la stagione che sta arrivando è un vero toccasana per tutti ed è arrivato il momento di partire per un viaggio senza fine alla riscoperta di amori e amicizie. Se fino ad ora si è solo immaginato di decollare e viaggiare, ora è arrivato il momento di partire, anche di testa perché mai come quest’anno ci si merita un trattamento di lusso sotto tutti gli aspetti.

Che sia una vacanza lunga o un week end tutto al femminile, anche i tuoi capelli meritano una pausa e un biglietto di sola andata verso mete lontane e bellissime fatte di benessere e di trattamenti delicati e sicuri, professionali e di qualità.

Il modo migliore per farlo? Affidarsi alle mani dei saloni Jean Paul Mynè, brand made in Marche che da anni porta soluzioni innovative e fuori dal comune nel mondo dell’haircare, con il trattamento OXILOCK PLASMA (lo stesso scelto da Natasha Stefanenko), un vero luxury spa treatment che lavora sulla struttura del capello rinforzando le zone danneggiate per un risultato duraturo e strepitoso.

Un brevetto tutto italiano che lavora in due fasi: la prima con un’azione più interna a rigenerare le fibre più vulnerabili aumentando la resistenza alla rottura, la seconda è un’azione condizionante che si lega alla prima fase e nutre il capello regalando lucentezza estrema e morbidezza.

Ma Jean Paul Mynè ha deciso di rendere l’estate 2021 ancora più speciale offrendo questo trattamento in omaggio, pagando solo il costo della piega di 22 €. Basterà registrarsi sul sito www.jeanpaulmyne.com e affidarsi alle mani esperte dei parrucchieri professionisti e dei saloni selezionati che verranno comunicati su WhatsApp e via mail.

Per un’estate al top ci vuole qualcosa di più e, per questo, è stato realizzato un pacchetto davvero must have a cui sarà impossibile dire di no. Insieme al trattamento OXILOCK PLASMA, ogni cliente riceverà in omaggio anche il KIT b.ju per mantenere i capelli splendidi come gioielli anche a casa.

Tutti i viaggi, sia quelli di testa che quelli con la valigia, sono ancora più speciali e unici se condivisi con chi ci riempie il cuore e la vita ogni giorno. Proprio come le amiche che, anche in questo caso, non possono essere di certo lasciate da parte e potranno salire a bordo per un viaggio all’insegna del luxury haircare. Alla fine di ogni trattamento, infatti, verrà consegnato un voucher kit che potrà contenere:

2 voucher del 30% , da condividere, sull’acquisto di almeno due prodotti della linea di luxury hair care b.ju per capelli gioiello tutto da mostrare

Le prenotazioni sono aperte: dal 10 giugno al 10 luglio sarà possibile registrarsi sul sito www.jeanpaulmyne.com per aderire alla promo e ci sarà tempo fino al 10 agosto per prendere appuntamento e godersi a pieno un viaggio nel benessere dedicato ai capelli da condividere con chi si ama.

È arrivato il momento di chiudere gli occhi e viaggiare con la mente e ritrovare capelli splendenti e preziosi come un gioiello.