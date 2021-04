Per la festa della mamma regalate la versatilità e la comodità di creare con pochi semplici gesti ogni tipo di styling, ma soprattutto regalate alla persona più importante capelli belli e in salute, grazie alla piastra Corrale™ di Dyson

Basta chiederlo a qualunque donna che si destreggi tra lavoro, casa, famiglia e figli: qual è la cosa che più di tutte ti aiuterebbe davvero nella gestione quotidiana?

La risposta sarà univoca: soluzioni smart, che semplifichino la vita di tutti i giorni, e magari velocizzino anche le varie attività da svolgere durante la giornata.

Perché avere più tempo a disposizione è, in definitiva, il bisogno fondamentale di tutti, così da poter dedicare più tempo possibile a se stessi e a chi si ama.

Scegliere quindi di regalare per la festa della mamma alle proprie madri più tempo per dedicarsi a se stesse è decisamente il dono più bello e importante che si possa fare loro.

Per questo motivo la piastra Dyson Corrale™, l'unica styler con lamine flessibili, cord-free versatile e pratica, è il regalo perfetto per la festa della mamma.

7 anni per progettarla, oltre 600 ore di collaudo e importanti investimenti in ricerca e sviluppo, laboratori dedicati alla scienza del capello in tutto il mondo, e tutto il know-how Dyson hanno portato all'innovativa tecnologia che caratterizza Corrale™.

Dyson Corrale™: cosa la rende unica?

La piastra Corrale™ sfrutta le lamine flessibili brevettate Dyson, progettate per abbracciare i capelli, e fornire tensione in modo uniforme sull'intera ciocca, utilizzando minor calore e causando la metà dei danni* da styling.

A differenza delle lamine rigide tradizionali, che tendono a lavorare solo sulla zona della ciocca più spessa, e richiedono quindi diversi passaggi e un calore più elevato per un risultato uniforme, le lamine flessibili Dyson si adattano a ogni parte della ciocca, assicurando una tensione uniforme e maggior controllo.

In lega di rame e manganese, composte da 15 faccette l'una, consentono di distribuire il calore in modo uniforme su tutta la lunghezza, ottenendo così un risultato di styling avanzato con l'utilizzo di minor calore, e quindi con il 50% di danni in meno ai capelli.

Il controllo intelligente del calore è tra le caratteristiche dell'innovazione Dyson: grazie a un sensore in platino la temperatura della piastra viene misurata 100 volte al secondo, comunicando con un microprocessore che controlla il sistema di riscaldamento e regola il calore in modo preciso e accurato. In questo modo le lamine della piastra Dyson Corrale™ non supereranno mai la temperatura selezionata.

A rendere il suo utilizzo estremamente versatile vi è la modalità cord-free che caratterizza Corrale™: la piastra può infatti essere utilizzata senza filo in ogni luogo e in ogni momento fino a 30 minuti.

È utilizzabile anche collegata al filo, con una capacità di rotazione a 360° che la rende di facile utilizzo, e in versione ibrida, riponendola sullo stand di ricarica a intervalli regolari, per sessioni di styling prolungate.

La piastra Dyson Corrale™ consente non solo di ottenere un effetto liscio perfetto, ma anche di movimentare i capelli, creando con grande facilità onde e un effetto mosso molto naturale: questa sua caratteristica contribuisce a renderla versatile, potendo con essa creare qualunque tipo di styling.

In occasione della festa della mamma, Dyson Corrale™ è disponibile in un set regalo in edizione speciale che, oltre alla piastra, contiene anche la spazzola piatta Dyson, ideale per lisciare i capelli durante lo styling, e il pettine Dyson, progettato con una dentatura larga e liscia per scorrere al meglio tra i capelli asciutti e bagnati.

Il set perfetto per la mamma, ma anche per ogni donna che dà valore al suo tempo, e alla bellezza e salute dei suoi capelli.

Per saperne di più visitate www.dyson.it

*Danni termici misurati in base alla resistenza del capello creando uno styling equivalente. Test effettuati su Corrale con lamine flessibili in comparazione con Corrale con lamine rigide.