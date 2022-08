Tutto sul nuovo Dyson Airwrap™, lo styler riprogettato per consentire una messa in piega più facile e veloce

Funzionale e tecnologicamente avanzato: Dyson AirwrapTM è senza dubbio uno degli styler per capelli più amati, richiesi e premiati. Oggi il brand inglese lo ripropone in una nuova veste riprogettata, introducendo nuovi accessori alimentati dall’effetto Coanda avanzato.

L'obiettivo di Dyson? Quello di offrire una versatilità di styling migliorata, impegnandosi a comprendere meglio i danni ai capelli e le diverse tipologie di capelli.

Per questo motivo il nuovo styler, oggi, è adatto a più capelli e stili.

Il segreto di Dyson AirwrapTM: l'effetto Coanda

Asso nella manica per ottenere hairstyling impeccabili senza fatica, è l'effetto Coanda, che alimentato da un motore veloce e ad alta pressione, consente di arricciare, lisciare, definire e asciugare i capelli senza necessità di ricorrere al calore estremo.

L’effetto Coanda avviene quando l’aria, propulsa alla giusta velocità e pressione, segue naturalmente una superficie adiacente, trascinando l'aria circostante e con essa i capelli.

Lo styler Dyson AirwrapTM usa un flusso d’aria potente e preciso per uno styling da bagnato ad asciutto, mettendo in piega i capelli da umidi, riducendo la dipendenza da calore estremo e preservando i capelli da danni inutili.

Dyson AirwrapTM: oggi più efficiente e performante

Mai soddisfatti, gli ingegneri Dyson hanno sfidato il design da loro stessi sviluppato per miniaturizzare e moltiplicare l'effetto Coanda,

Il risultato? Uno strumento di styling completamente personalizzabile per offrire una gamma di stili per diversi tipi di capelli, senza utilizzare calore estremo.

I nuovi accessori riprogettati

Tra i nuovi accessori troviamo il pre-styler lisciante Coanda, che grazie alla sua multi-funzionalità, rimuove l’umidità in eccesso dai capelli

nella modalità pre-styling e definisce lo styling nascondendo i baby hair nella modalità lisciante.

Molto interessanti anche le nuove spazzole liscianti, che grazie all’effetto

Coanda avanzato, attirano i capelli verso la loro superficie con maggior

controllo* per un risultato più liscio e definito. Dyson le propone nelle varianti forte e delicata.

Il must della serie è rappresentato poi, senza dubbio, dai nuovi coni Airwrap™, in grado di cambiare direzione del flusso d’aria durante lo styling. Scopriamoli meglio qui di seguito.

Una nuova generazione di coni per lo styling con punta fredda rotante

I nuovi coni riprogettati sono stati pensati per creare ricci e onde più facili e veloci da realizzare, naturalmente nel rispetto del capello.

I risultati precedentemente ottenibili combinando l’azione di due coni sono oggi stati fusi in un unico cono per acconciare l’intera chioma, creando riccioli e onde in senso orario e antiorario, senza necessità di passare da un accessorio all’altro durante lo styling.

Il flusso d’aria Coanda attira e auto avvolge i capelli attorno al cono creando ricci naturali e voluminosi con l’aria. Questi nuovi, imperdibili, accessori sono disponibili nelle dimensioni di 20mm, 30mm, 40mm.

Dove comprare Dyson AirwrapTM, info e prezzo

Dyson AirwrapTM, insieme a Dyson SupersonicTM, e Dyson CorraleTM, è disponibile all'acquisto su Dyson.it e presso i negozi diretti Dyson.

Il prezzo dello Styler Dyson Airwrap™ è di 549 euro, mentre vi segnaliamo che i nuovi accessori, inclusi i coni riprogettati, sono disponibili all'acquisto anche singolarmente e sono adattabili anche alle precedenti versioni dello Styler.

*vs. Le spazzole Dyson Airwrap™ precedenti.