Volete creare acconciature glam per l'estate? Affidatevi alle tecnologie per la cura dei capelli Dyson

Avete voglia di creare acconciature glam per l'estate? Affidatevi ai prodotti per capelli più tecnologici: Dyson SupersonicTM, Dyson AirwrapTM e Dyson CorraleTM.

Celebre nel mondo, la tecnologia Dyson offre la possibilità di prendersi cura dei propri capelli facendo meno affidamento sul calore, preservando la salute e la bellezza della chioma per dare vita a styling salon-like.

Seguiteci alla scoperta degli hairlook di tendenza del momento, messi a punto con le tecnologie per la cura dei capelli Dyson.

Finish naturale con l'asciugacapelli Dyson SupersonicTM

L’asciugacapelli Dyson Supersonic™ viene proposto come "veloce, sicuro e intelligente" ed è caratterizzato da un design accattivante abbinato a un flusso d’aria veloce e mirato.

Pensato per garantire un perfetto bilanciamento in termini di manovrabilità, è silenzioso e in grado di controllare in modo intelligente la temperatura dell’aria per proteggere i capelli dai gravi danni causati dal calore.

Per creare un'acconciatura naturale e chic, il consiglio è quello di asciugare i capelli con il concentratore in dotazione con l’asciugacapelli Dyson SupersonicTM per un getto d’aria preciso.

Successivamente, con il nuovo accessorio per il finish, è necessario "nascondere" i babyhair per un risultato naturale ma perfezionato.

Beach waves definite con la piastra Dyson CorraleTM

La piastra Dyson Corrale™ sfrutta le lamine flessibili in lega di rame e manganese brevettate da Dyson studiate per adattarsi ad abbracciare i capelli, consentendo di ottenere lo stesso styling con meno passate e minor calore, senza compromettere il risultato finale.

Il vantaggio in più? Dyson CorraleTM è un apparecchio senza filo, ideale per creare styling dovunque e in qualunque momento.

La piastra Dyson Corrale™ ha inoltre tre impostazioni di calore: 165°C, 185°C e 210°C. Queste modalità permettono di scegliere la giusta temperatura in base alla tipologia e lunghezza dei capelli e allo styling desiderato.

In particolare, per l'estate 2022 vi suggeriamo di provare a creare uno styling mosso con beach waves. In questo senso la piastra Dyson CorraleTM è il tool più indicato, perché è facile da maneggiare e regala uno styling definito e facile da raggiungere, con la metà dei danni.1

Mermaid Waves con i coni lunghi dello styler Dyson AirwrapTM

Oggi Dyson svela il nuovo styler Dyson AirwrapTM più efficiente e performante. La nuova versione del premiato tool per l'asciugatura e lo styling dei capelli rappresenta infatti uno strumento di styling completamente personalizzabile, che tra i vari accessori riprogettati propone una nuova generazione di coni per lo styling con punta fredda rotante, per offrire una gamma di stili per diversi tipi di capelli, senza calore estremo.

Come ottenere splendide onde da sirena con questo tool innovativo? Dopo aver eliminato l’eccesso d’acqua con il pre-styler lisciante Coanda in modalità pre-asciugatura, il suggerimento è quello di avvolgere le onde attorno al cono bidirezionale lungo da 30 mm.

Grazie al volume d’aria e al fatto che lo styling si effettua da capello umido, si abbatte il calore necessario a realizzare lo styling.

Il risultato sono delle onde da sirena, perfette per l’estate e, naturalmente, senza calore estremo.

Dove comprare le tecnologie per la cura dei capelli Dyson e info prezzo

Dyson SupersonicTM, Dyson AirwrapTM e Dyson CorraleTMsono disponibili all’acquisto su Dyson.it e presso i negozi diretti Dyson.

Il prezzo dell'Asciugacapelli Dyson Supersonicᵀᴹ è di 399 euro, mentre quello dello Styler Dyson Airwrap™ è di 549 euro e quello della Piastra per capelli Dyson Corrale™ è di 449 euro.

1 Danni termici misurati in base alla resistenza del capello creando uno styling equivalente. Test effettuati su Corrale con lamine flessibili in comparazione con Corrale con lamine rigide.