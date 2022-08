Per capelli sani, forti e belli affidatevi alla scienza del capello di Dyson. Ecco i prodotti per l'asciugatura e lo styling dei capelli più all'avanguardia

La nostra chioma parla di noi, per questo prendersene cura scegliendo prodotti di qualità è importantissimo. Dyson lo sa bene, per questo ha investito tempo, impegno, passione nella messa a punto di una linea di prodotti in grado di creare asciugature rapide e styling glamour nel pieno rispetto dei capelli.

Dyson: esperti nella cura del capello

La tecnologia Dyson offre infatti la possibilità di prendersi cura dei propri capelli facendo meno affidamento sul calore, preservandone dunque la salute e la bellezza.

Per il brand inglese infatti, la propria filosofia di styling racconta una storia che parla di performance, bellezza e salute dei capelli.

Scienza del capello Dyson

Dyson ha creato un laboratorio ad hoc dedicato allo studio della scienza del capello.

Gli ingegneri Dyson hanno analizzato i capelli dalla radice alla punta, per capire come reagiscono alle fonti di stress, come mantenerli sani e in piega.

Negli ultimi quattro anni, hanno infatti testato l'asciugacapelli Dyson Superonic™ su diversi tipi di capelli e costruito attrezzature di collaudo per simulare in modo meccanico le tecniche di asciugatura, che possono variare da paese a paese.

Ad oggi, i capelli veri utilizzati per i test del prodotto hanno raggiunto una lunghezza di circa 1,625 KM.

I possibili danni alla chioma

Raggi UVA e UVB, cloro, sale, umidità ed eccessive temperature in fase di asciugatura e styling dei capelli possono danneggiare in maniera irreversibile i capelli.

I raggi UVA e UVB possono agire sulla struttura del capello, andando a ossidare e schiarire le cuticole, ma anche provocare secchezza e fragilità, così come una minore capacità del capello di resistere ai trattamenti chimici (come ad esempio permanenti, tinte e decolorazioni). Ma anche meccanici (come styling con spazzole, piastre e asciugacapelli) in quanto riducono la resistenza alla rottura della fibra capillare.

Un altro aspetto da considerare è l'umidità. In particolare i capelli, da bagnati, sono il 42% più deboli rispetto a quando sono asciutti: un’umidità eccessiva apre le porte ad altri danni, come quello meccanico.

Per questo, ad esempio, quando in estate tendiamo a pettinare di più i capelli lo spazzolamento va a sollevare le cuticole, già danneggiate da sole, cloro, sale, e insieme all'umidità va a rendere i capelli più crespi e inclini alla rottura.

I consigli di Dyson per una chioma al top tutto l'anno

Prendersi cura dei capelli in estate consente di avere una chioma al top tutto l'anno.

Per questo motivo Dyson consiglia di limitare l’esposizione al sole ed evitare le ore più calde della giornata, applicando un protettivo solare, sciacquando bene i capelli con acqua dolce e utilizzando prodotti idratanti e nutrienti.

Un altro dettaglio da non sottovalutare? Asciugare sempre bene i capelli servendosi di prodotti dalle temperature delicate che limitino il peggioramento dei danni al capello.

Come i prodotti Dyson possono diminuire il rischio di danni

Come già accennato, la tecnologia avanzata Dyson consente di creare un'asciugatura e uno styling nel totale rispetto dei capelli.

In particolare, l'Asciugacapelli Dyson Supersonic™, così come lo styler Dyson Airwrap™, si avvalgono di un controllo intelligente del calore 40 volte al secondo, per prevenire i danni da calore estremo e proteggere la naturale luminosità dei capelli.

Inoltre, queste innovative tecnologie fanno affidamento sulla potenza dell’aria, per un’asciugatura rapida e uno styling preciso.

La piastra per capelli Dyson Corrale™ vanta invece lamine flessibili in lega di rame e manganese, che si adattano per abbracciare i capelli. Maggior controllo e tensione permettono di creare lo stesso styling facendo meno affidamento sul calore.

Questa piastra consente inoltre di ottenere una temperatura stabile, grazie al controllo intelligente del calore 100 volte al secondo per uno styling perfezionato. Un dettaglio da non sottovalutare è la tecnologia cordfree, che rende lo styling ancora più agevole.

Dove comprare le tecnologie per la cura dei capelli Dyson e info prezzo

Dyson SupersonicTM, Dyson AirwrapTM e Dyson CorraleTMsono disponibili all’acquisto su Dyson.it e presso i negozi diretti Dyson.

Il prezzo dell'Asciugacapelli Dyson Supersonicᵀᴹ è di 399 euro, mentre quello dello Styler Dyson Airwrap™ è di 549 euro e quello della Piastra per capelli Dyson Corrale™ è di 449 euro.