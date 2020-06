Abbiamo provato la nuova linea di Yves Rocher per capelli lisci: vi spieghiamo perché diventerà il vostro must have

Le piogge estive, il primo caldo, l'umidità alle stelle: quale migliore situazione per vedere subito sparire la piega perfetta e comparire, invece, il fastidioso effetto crespo? I capelli lanciano l'SOS: è il momento di correre ai ripari con coccole ad hoc. Che diventano un must quando, per poter tenere a bada l'hair styling, scegliamo di stirare i capelli, anche più volte in una settimana.

Per facilitare il finish liscio, farlo durare di più e, allo stesso tempo nutrire e proteggere la fibra del capello (in particolare dal calore), c'è la nuova linea Capelli lisci di Yves Rocher a base di Fruttani di Agave e Peptidi di Riso, il vostro alleato di bellezza per chiome disciplinate, non appesantite e dall'effetto liscio naturale.

Curiose? Continuate a leggere la nostra esperienza con le nuove proposte, tutte eco-friendly e con oltre il 96% di ingredienti di origine naturale (spoiler: già le amiamo!).

Il Fluido Lisciante, l'alleato di bellezza ideale per la vostra estate

Partiamo dal prodotto del cuore, il Fluido Lisciante: con il 97% di ingredienti di origine naturale, disciplina i capelli senza appesantirli. Il suo plus? Permette una stiratura naturale delle lunghezze. Inoltre, se usate phon e piastra per perfezionare l'hair look, il Fluido è super consigliato perché aiuta a proteggere i capelli dall'umidità e dal calore, fino a 230 gradi, per un'azione anti-crespo che dura anche 48 ore!

Ci piace perché non è pesante, ha una profumazione piacevolissima e una texture fluida che, anche se priva di siliconi, scorre sui capelli e viene assorbita facilmente. Il Fluido Lisciante è un prodotto multitasking: protegge i capelli durante lo styling, facilita la stiratura che dura più a lungo (così non avete bisogno di usare la piastra troppo spesso) e, infine, nutre e rinforza i capelli che, complice la leggerezza del prodotto, manterranno il loro naturale movimento fino al successivo lavaggio.

Il beauty tip in più: applicate il prodotto sui capelli asciutti o umidi senza risciacquare.

Una formula naturale ed efficace

A rendere speciale questa novità capelli lisci Yves Rocher è anche la formula che punta tutto sulla naturalità. Il Fluido, infatti, è arricchito di Peptidi di Riso disciplinanti, che agiscono direttamente sulla fibra del capello lisciando naturalmente le squame. Contiene, poi, un principio attivo inedito per la cosmesi, i Fruttani di Agave. Pianta originaria del Messico - e coltivata in Agricoltura Biologica - l'Agave Tequilana è ricca di elementi che agiscono dove i capelli attingono tutta la loro forza, ossia nel cuoio capelluto. La capacità dei Fruttani di raddoppiare la micro-circolazione consente al bulbo di nutrirsi meglio rendendo i capelli più forti e più belli. Infine, il flacone del Fluido, come quello di tutti i nuovi prodotti per capelli Yves Rocher, contiene 100% plastica riciclata ed è, a sua volta, riciclabile.

Lo Shampoo Crema dalla profumazione irresistibile

Secondo prodotto “mai più senza” della stessa linea è lo Shampoo Crema. Questo prodotto lava e liscia i capelli senza appesantirli sempre grazie ai Peptidi di Riso che agiscono sulle lunghezze rendendo più semplice la stiratura. E l'effetto crespo resta soltanto un lontano ricordo.

Ps: la profumazione crea addiction! #Tuttoliscioper48h