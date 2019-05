Non bastano shampoo e conditioner: la salute dei capelli passa attraverso buone pratiche e alimentazione corretta. Vi spieghiamo perché

Diceva Joan Crawford che oltre al talento, la cosa più importante che una donna può avere, è il suo parrucchiere. Confessiamolo: abbiamo una cura particolare per i nostri capelli. Un po' perché comunicano quello che siamo, un po' perché ci sono momenti dell'anno (e della vita) in cui i capelli sono più deboli e spenti e, allora, è importante cercare le soluzioni giuste.

Shampoo, conditioner e maschere possono essere un primo valido aiuto, ma spesso non sono sufficienti. Cosa fare? Ve lo spieghiamo in questo articolo: ecco cinque semplici consigli che possono fare la differenza.

Limitate l'uso di asciugacapelli e piastra

Se d'estate è facile poter asciugare i capelli al naturale, nelle altre stagioni l'uso del phon è spesso d'obbligo. Il segreto per non rovinare i capelli sta nella distanza tra il phon e le chiome che non deve essere mai inferiore a 25 centimetri: così il capello non sarà esposto ad alte temperature che possono renderlo opaco e fragile. Lo stesso vale per la piastra: cercate sempre di limitarne l'uso.

Fate attenzione al sole e all'acqua di piscina

Il sole non è un alleato di bellezza (per i capelli): li rende più spenti e li inaridisce. In estate non dimenticate di portare con voi uno spray protettivo e nutriente, soprattutto se siete in riva al mare o in piscina. E a proposito di piscina, il cloro, come la salsedine, tende a sbiadire e indebolire le lunghezze: sempre meglio usare prodotti ad hoc per la detersione e oli o spray protettivi prima di tuffarvi in acqua.

Coccolate il cuoio capelluto

Sì, avete capito bene: massaggiare questa zona mentre si è sotto la doccia o in bagno può dare molti benefici come, per esempio, aumentare la circolazione del sangue verso i follicoli piliferi. L'alternativa è un massaggio con oli essenziali rigeneranti e rivitalizzanti: provate!

Se già questi semplici consigli possono esservi d'aiuto, non dimenticate che l'obiettivo "chioma sana e forte" non si raggiunge senza curare l'alimentazione. Vi consigliamo, quindi, di seguire una vera e propria “dieta per capelli” che includa sostanze nutritive fondamentali. Ecco quali sono.

Ferro, zinco, vitamina C, biotina e acidi grassi: gli indispensabili

Lo sapete già: la mancanza di ferro è tra le cause della caduta di capelli (ne rallenta anche la crescita). Non fate mancare nella vostra dieta la carne, le uova e la frutta secca, ricche di questa sostanza nutriente.

Per i capelli fragili anche la biotina (che trovate, per esempio, in fegato di vitello, tuorlo d'uovo, latte di mucca e formaggio, frutta secca, grano, riso integrale, lenticchie, piselli, carote, lattuga, cavolfiori e funghi) è un attimo alleato perché stimola la crescita dei capelli.

Per renderli più spessi e forti un ruolo importante è svolto dalla silice (presente nel grano integrale, nei fagioli, nella frutta e nelle noci).

Nella vostra dieta, infine, non fate mai mancare cibi ricchi di vitamina A e C; in particolare, la vitamina C, antiossidante naturale, stimola la produzione di collagene, utile per rendere più forti le chiome. Sì a frutta e verdura – privilegiate gli agrumi, le fragole, i broccoli e tutta la verdura a foglia verde.

In questo elenco non può mancare lo zinco che, come la vitamina C, favorisce la produzione di collagene e svolge un'azione antiossidante migliorando la lucentezza delle chiome (lo trovate in fegato, manzo magro, germe di grano, funghi, pesce e anche cioccolato).

Infine, anche gli acidi grassi omega 3 (presenti nel pesce come salmone, sardine, aringhe e sgombro) sono essenziali per una cuoio capelluto sano e per capelli forti.

Preparate la vostra chioma all'estate giocando d'anticipo

Se per voi è difficile seguire una dieta hoc o se avvertite l'esigenza di un “booster” di energia per i capelli, cioè qualcosa che possa aiutarvi nel dare più forza e benessere alla chioma soprattutto in vista della bella stagione, un ottimo supporto sono gli integratori, in particolari quelli ricchi di biotina, zinco e vitamina C.

Inseriteli nella vostra beauty routine: con il giusto mix di ingredienti, avere lunghezze splendenti sarà facilissimo!

Credit ph: Shutterstock