Wella si fa portavoce di un nuovo movimento a sostegno di una maggiore consapevolezza sulla qualità della colorazione per capelli in salone, così, d'ora in poi, chiunque potrà chiedere solo il meglio: #AskForWella e la nuova Koleston Perfect ME+

7 anni di ricerca, più di 3000 formulazioni testate, 20 brevetti: questi i numeri per raggiungere l'eccellenza, che porta il nome di Koleston Perfect ME+, la nuova colorazione per capelli di Wella Professionals.

Dopo aver rivoluzionato il settore nel 1950 con la prima colorazione in crema Koleston, Wella Professionals scrive un nuovo capitolo dedicato alla colorazione professionale in salone, lanciando il nuovo Koleston Perfect ME+, la più autorevole innovazione colore degli ultimi 130 anni.





Per creare la miglior colorazione possibile, Wella Professionals parte da una grande verità: la maggior parte delle donne non conosce la marca della colorazione che viene utilizzata sui suoi capelli in salone e si affida totalmente al proprio parrucchiere.

Creare una nuova consapevolezza nello scegliere il miglior prodotto possibile è la mission di Wella che invita tutte le donne a scoprire Koleston Perfect ME+ e a #AskForWella, chiedere solo il meglio per i propri capelli, la nuova campagna mondiale lanciata attraverso i migliori hairstylist italiani e internazionali.

Ogni hairstylist infatti direbbe questo alla propria cliente: «Se tu sapessi quello che so... chiederesti Wella.»

Da oggi ogni donna può conoscere i benefici della sua colorazione, così come li conosce il parrucchiere, e chiedere Wella con una nuova consapevolezza.





Koleston Perfect ME+ si avvale di due tecnologie all'avanguardia, per conferire un colore puro, dalla luminosità naturale, e per assicurare il rispetto dei capelli e della cute.



La tecnologia Pure Balance™ garantisce un risultato cromatico migliore, e un colore profondo e uniforme dalla radice alle punte, riducendo al minimo la formazione di radicali liberi che interferiscono nel processo di formazione del colore, mentre i capelli risultano sensibilmente meno danneggiati, colore dopo colore.1

Considerata la tecnologia colore del futuro, ME+™ è un'innovazione imponente studiata per ridurre fino a 60 volte il rischio di sviluppare nuove allergie alle colorazioni per capelli.²







1Rispetto alla versione Koleston Perfect precedente. Valido per Koleston Perfect con Tecnologia Pure Balance.

²PER LE PERSONE NON ALLERGICHE AI COLORANTI PER CAPELLI. Benchè il rischio di sviluppare una nuova allergia sia ridotto, permane il rischio di reazioni allergiche che possono essere anche gravi. Eseguire sempre un test per le allergie 48 ore prima di ogni colorazione. Seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e consultare il sito www.wella.com/kolestonperfect . Se hai mai manifestato in passato una reazione allergica ai coloranti per capelli, non dovresti colorare. ME+ è presente in specifiche nuance Pure Naturals, Rich Naturals, Vibrant Reds, Special Blonde e Deep Browns del brand Koleston Perfect.









Con risultati cromatici sensibilmente più uniformi e fedeli alla tonalità su tutte le lunghezze, Koleston Perfect ME+ è il miglior alleato non solo per coloro che necessitano di una copertura dei capelli grigi al 100%, ma anche per tutte le donne che vogliono sperimentare con il colore, seguendo mode e trend, grazie al suo ventaglio cromatico che va dai colori naturali, ai bruni, ai rossi, ai biondi, fino a una gamma di miscelazioni che consente di intensificare le nuance e di creare effetti speciali.





Solo con la consapevolezza si può scegliere il meglio per i propri capelli.