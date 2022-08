Sognate di ottenere uno styling come dal parrucchiere? Affidatevi alle tecnologie per la cura dei capelli Dyson con i consigli dell'esperta del brand

Il segreto styling come dal parrucchiere? Prendersi cura dei capelli, senza eccedere con l'utilizzo del calore, scegliendo prodotti per lo styling di qualità, come le tecnologie per la cura dei capelli Dyson.

Acconciature salon-like con i consigli dell'esperta Dyson

Dopo aver scoperto le più belle acconciature per l'estate 2022, aver approfondito la scienza del capello Dyson e osservato nel dettaglio il nuovo Dyson Airwrap™ riprogettato, oggi ci rivolgiamo ad Aurora Pirrotta, esperta Dyson, che ci guiderà nel mondo della messa in piega salon-like con gli styling tool del marchio inglese.

1. In estate è molto importante avere cura dei propri capelli. In che modo Dyson riesce a creare styling glam rispettando la chioma?

La nostra missione è risolvere problemi che altri ignorano e lo facciamo ormai da più di 20 anni, in diversi ambiti che riguardano il prendersi cura delle nostre case o dei nostri capelli.

Nell’haircare sappiamo che uno dei problemi più diffusi sono proprio i danni a causa del calore estremo. I nostri prodotti sono il risultato di moltissimi anni di ricerca investiti nello studio della scienza del capello.

Scoprendo le particolarità di ogni capello, abbiamo progettato tecnologie adeguate per tutte le tipologie di capelli, livelli di manualità e lifestyle.

I nostri prodotti garantiscono una performance ideale, rispettando la fibra capillare. Un capello più sano, è un capello più bello.

2. Quali sono gli step da seguire per un risultato "salon-like"?

Prenderci il nostro tempo per sezionare i capelli, in primis: se sezioniamo i capelli in maniera coerente, risparmieremo tempo sull’esecuzione dello styling e avremo un risultato migliore. Dobbiamo poi prendere ciocche gestibili, di un paio di centimetri.

E poi, la scelta della temperatura corretta, se parliamo di una piastra. Il calore estremo danneggia i capelli, essere consapevoli del calore adatto al nostro tipo di capello per realizzare lo styling, è il primo step per rispettare la fibra capillare.

3. Lo styling “onde da sirena” rappresenta uno dei trend capelli più forti del momento: come possiamo ottenerlo con lo styler Dyson Airwrap™?

L’estate è il momento più divertente per sfoggiare delle onde più divertenti, complici anche gli outfit con le spalle scoperte, uno styling a sirena indipendentemente dalla lunghezza danno subito un’aria fresca e trendy.

Con Dyson Airwrap™ possiamo asciugare e mettere in piega i capelli contemporaneamente, facendo affidamento sul volume dell’aria piuttosto che sulla temperatura estrema. Con i coni riprogettati ora possiamo realizzare lo styling con un solo cono, in entrambe le direzioni. Basterà quindi impostare il cono nella direzione opposta al viso, quindi verso l’esterno.

Tenendo poi Airwrap™ con la mano opposta al lato dello styling, capovolto sopra la testa, avvolgiamo meccanicamente le ciocche attorno al cono. Lasciamo la punta distante dal cono, trattenendola con le dita. Avremo uno styling ondulato ma morbido, voluminoso, proprio da sirena.

4. E se invece volessimo ottenere il massimo dalla tecnologia di Dyson Corrale™, in che modo dovremmo utilizzare la piastra?

Dovremmo porre attenzione alla temperatura selezionata. Per i capelli sottili o trattati, consigliamo 165 gradi. Per capelli ondulati o più spessi 185 gradi e per capelli molto molto ricci 210 gradi.

Secondo punto, molto importante: le ciocche in cui dividiamo i capelli devono essere di un paio di centimetri.

Terzo: il movimento della piastra deve essere lento. Passare la piastra più volte sulla stessa ciocca imprime il calore estremo più volte, senza davvero utilità se non quella di rovinare il capello.

5. Tornando alle acconciature di tendenza: come possiamo ottenere in maniera semplice delle belle beach waves con la piastra Dyson Corrale™?

Come primo punto, è molto importante suddividere i capelli in sezioni, in modo da separare i capelli in due parti facilmente lavorabili soprattutto nella parte posteriore della testa. Questo permette di facilitare lo styling e raggiungere il risultato desiderato più velocemente.

Impostiamo la temperatura della piastra in base alla tipologia di capelli, consigliamo di avere esperienza di tutte le temperature di Dyson CorraleTM partendo dai 165°C. Una volta selezionata la temperatura cominciamo a creare lo styling prendendo una ciocca alla volta.

È importante inserire ogni ciocca al centro delle lamine in modo che esse abbraccino i capelli nella maniera più adeguata. Per creare l’onda, bisogna effettuare un movimento lento e definito che permetta di creare lo styling in una sola passata: incliniamo la piastra di 45°, effettuiamo una rotazione di 360° verso l’esterno e poi ripetiamo il movimento verso l’interno.

Con Dyson CorraleTM è facilissimo realizzare uno styling di questo tipo, grazie alla punta fredda che ci permette di creare lo styling con entrambe le mani. Ripetiamo sul resto dei capelli e, al termine dello styling, per un risultato più duraturo, consigliamo di lasciar riposare lo styling per 10 minuti e poi aprire le onde con un pettine a denti larghi o con le mani.

Concludiamo poi applicando il nostro prodotto fissante/texturizzante preferito.

5. Qual è il segreto per una messa in piega a lunga durata?

Preasciugare in maniera corretta, non lasciando troppo umido il capello. Poi la giusta tensione e controllo con la spazzola o il tool che stiamo utilizzando. In ultimo, il finish: sia con l'asciugacapelli Dyson Supersonic™ che con lo styler Airwrap™ possiamo finalizzare lo styling con due accessori preposti, ottimi per i capelli lisci o lisciati.

Con l’accessorio per il finish di Dyson Supersonic™ e il prestyler lisciante Coanda in funzione lisciante su Airwrap™, possiamo imitare e automatizzare il gesto del professionista con spazzola e asciugacapelli. Nascondiamo i piccoli babyhair sotto le ciocche più grandi, che vengono sollevate da un getto d’aria secondario.

L’aria fredda, poi, lucida il capello e finalizza al massimo lo styling, rendendolo ancora più definito.

6. La tecnologia avanzata Dyson consente di asciugare e mettere in piega i capelli in poco tempo: quale styling ci suggerisci per creare un hairlook super veloce?

Possiamo creare uno styling veloce con tutti i prodotti della gamma dedicata all’hair care Dyson: con Dyson Supersonic™ una asciugatura gentile e raffreddata grazie all'accessorio Gentle air.

Non solo è ideale per l’estate, senza morire di caldo, ma è ottimale per un periodo di grande stress per cute e capelli. Con l’accessorio per il finish poi andiamo a finalizzare lo styling, se abbiamo i capelli lisci o lisciati. Lucidiamo i capelli e abbiamo uno styling naturale, ma perfezionato.

Con lo styler Dyson Airwrap™ io amo realizzare delle onde velocissime con i coni bidirezionali: lo faccio in maniera estremamente disordinata, pescando qualche ciocca qua e là. Amo moltissimo l’effetto un po’ confuso, un po’ come se mi fossi alzata dal letto così. Lasciamo qualche ciocca un po’ selvaggia e rifiniamo con uno spray texturizzante. L’effetto voluminoso naturale è servito, un po’ anni '90.

La piastra Corrale™ è però la mia preferita per un look super veloce complice il fatto che sia cordfree. Setto la temperatura su 165°C e realizzo delle onde sulla sulla parte finale dei capelli.

Tengo la piastra inclinata di 45° e mi concentro solo sulle punte, facendo piccole onde veloci su ciocche piccolissime. Così posso non essere precisa ma avere un bel look chic, con poco impegno.

Rifinisco con uno spray salino e apro i capelli. Si divideranno in piccole ciocche definite, perfette per la stagione estiva anche per un look serale senza impegno.

Dove comprare le tecnologie per la cura dei capelli Dyson e info prezzo

L'asciugacapelli Dyson SupersonicTM, lo styler Dyson AirwrapTM e la piastra Dyson CorraleTM sono disponibili all’acquisto su Dyson.it e presso i negozi diretti Dyson.

Il prezzo dell'asciugacapelli Dyson Supersonicᵀᴹ è di 399 euro, mentre quello dello styler Dyson Airwrap™ è di 549 euro e quello della piastra per capelli Dyson Corrale™ è di 449 euro.