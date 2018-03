Garantisce comfort e sostegno, ha una perfetta vestibilità: Nike ha disegnato un reggiseno ideale per lo sport, ma anche per la vita di tutti i giorni

Le atlete lo sanno: la qualità del reggiseno che si indossa durante le sessioni di attività fisica è fondamentale per essere comode e libere nei movimenti. Deve sostenere, non stringere troppo, adattarsi al seno di chi lo indossa senza dare fastidio in ogni fase dell'allenamento, dallo stretching iniziale agli esercizi più intensi.

Il sogno è trovare un reggiseno con queste caratteristiche, che abbia però stile a sufficienza da poterlo abbinare alla perfezione anche ad abiti prêt-à-porter, per un outfit adatto a diverse occasioni. Vi sembra impossibile? Non lo è: si chiama Nike Motion Adapt Bra ed è il nuovo reggiseno firmato Nike.





Se ad un primo sguardo può sembrare un semplice reggiseno sportivo, all'interno nasconde una moderna tecnologia che lo rende perfetto per ogni momento della giornata, dalle performance sportive ad un utilizzo diverso, per un look casual e alla moda. Al suo interno infatti si trova un materiale, composto da una schiuma e da un polimero ibrido, che si adatta alla perfezione alla forma del corpo di chi lo indossa.





Basterà provarlo per capire meglio: tirando la parte frontale del reggiseno lentamente noterete il movimento del tessuto adattivo, facendolo invece in modo più rapido lo stesso opporrà resistenza, bloccando il movimento. Vi sentirete perfettamente a vostro agio in qualsiasi momento, indipendentemente dalla vostra taglia: il seno è ben sostenuto, il comfort è garantito.

Senza dimenticare poi il resto: il reggiseno presenta un pannello di maglia mesh sulle spalline incrociate e un’area traforata nella parte frontale, così che la pelle traspiri anche nei momenti più intensi.





Oltre al nuovo Nike Motion Adapt Bra, potrete scegliere tra gli altri 15 modelli della collezione Primavera 2018, che garantiscono, oltre a materiali e design di qualità, anche stile e funzionalità. Qualche esempio? Una sessione di running con il nuovo Nike Swoosh Pocket Bra è comodissimo: vi permette infatti di nascondere le vostre cose in una delle sue sei tasche e infilare il filo del telefono in uno degli anelli. Lo Studio Bra invece ha un tessuto nano-grip all’interno che garantisce contenimento e sostegno a 360 gradi, così da mantenere fermo il seno in tutte le posizioni.





Scegliete tra la vasta gamma di colori la vostra nuance preferita e sbizzarritevi a comporre look originali, come quelli che abbiamo pensato per voi!

Foto Martina Ferrara

MUA Livia Pirola

Fashion Francesca Crippa

Sitting Editor Sara Moschini

Model Azra @ Independent Management