Un'ampia collezione tra cui scegliere i capi e gli accessori per ogni giorno della vostra primavera estate 2018

Non c'è occasione che non meriti un outfit adeguato! Professionale e smart per il lavoro, comodo e tecnico per lo sport, creativo e glam per le serate con le amiche, romantico e speciale per un appuntamento.

Per la Primavera 2018, Zalando ha scelto di celebrare le donne senza limiti, quelle in grado di esprimere se stesse a pieno in ogni momento della giornata e in ciascuno dei loro mille ruoli quotidiani.

Come affrontare al meglio ciascuna situazione? Partendo dal look giusto, per sentirsi più sicure e a proprio agio con se stesse.

Le proposte di Zalando per la nuova stagione sono tantissime, tra cui le selezioni "esclusive" di capi e accessori dei brand più prestigiosi, per seguire e, soprattutto, interpretare in maniera personale le tendenze delle passerelle di New York, Londra, Milano, New York e Parigi.

Continuate a seguire Grazia.it per scoprire i capi scelti dalle influencer della Grazia Factory: troverete Catherine Poulain, con un look chic ed elegante, Michela Meni, che ama il basic ma con un tocco ricercato, Clara Soccini, sporty glam per eccellenza, e Andy Kate Ferrario, dallo stile femminile grazie a gonne e abitini floreali.



Curiose? "Stay tuned" per vedere come le nostre ragazze interpretano le tendenze della primavera estate e intanto sfogliate la gallery di capi e accessori per la vostra Spring Summer 2018!