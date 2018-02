La Settimana della Moda è sofisticata e rock con i look scelti da Catherine Poulain

Elegante, ricercato, con qualche elemento rock o romantico: è lo stile di Catherine Poulain, influencer internazionale che ha composto per noi dei look con capi e accessori scelti tra la grande selezione di Zalando, da cui trarre spunto per la Settimana della Moda milanese. Dalla jumpsuit reinterpretata con clutch a contrasto, all'accostamento di dots e denim, a un anticipo di primavera con una camicia a righe bianca e rossa con volant: Catherine ha uno stile unico che deriva dalla sua personalità curiosa ed eclettica, grazie al quale è diventata punto di riferimento per la sua community online e per i grandi brand del mondo della moda.

Pronte a scoprire la sua selezione in occasione della Milano Fashion Week?











Mercoledì: jumpsuit raffinata





Tuta MISS SELFRIDGE, scarpe L'AUTRE CHOSE, orecchini TOPSHOP









Giovedì: easy chic a pois





Giacca in denim e gonna a pois TOPSHOP, scarpe MALENE BIRGER









Venerdì: righe e volant primaverili





Camicia VILA, jeans 7 FOR ALL MANKIND, scarpe HUGO, borsa MSGM









Sabato: ruches sofisticate





Pantaloni MISSGUIDED, camicia PINKO, borsa COCCINELLE, orecchino ALDO









Domenica: total black al femminile





Abito THE KOOPLES, scarpe WON HUNDRED e borsa ZAC POSEN

















Lunedì: rock con pelle e denim





Giacca Levi's, t-shirt NKD, pantaloni RIVER ISLAND, scarpe TOPSHOP









Foto: Paolo Colaiocco

Fashion: Francesca Crippa

MUA: Antonia Deffenu

Sitting Editor: Sara Moschini