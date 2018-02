Se vedi spesso la stanchezza sul viso potrebbe in realtà essere disidratazione. Una ricerca Olaz rivela che il 50% delle giovani donne dai 25 anni in su non utilizza un idratante



Lavoro impegnativo, vita sociale intensa, poche ore di sonno… Sembra normale vedere la pelle stanca anche a poco più di 25 anni. In realtà potrebbe essere disidratazione, se sei anche tu fra le giovani che non utilizza un prodotto idratante.

Lo ha rivelato una ricerca Olaz condotta su 3500 donne dai 17 anni in su: il 50% delle intervistate non utilizza un idratante e la metà di queste sono giovani donne di circa 25 anni che allo specchio vedono una generica “stanchezza”. Invece, la pelle affaticata è uno dei primi segni dell’invecchiamento: linee sottili che emergono prematuramente mentre la pelle perde la sua radiosità e tonicità giovanile. Coprirle con il make up non è la soluzione, meglio dissetare subito la pelle, perché… “Great skin starts early” (per avere una bella pelle domani bisogna investire oggi)!





Total Effects 7in1 Crema Idratante Giorno con SPF15 lavora sui 7 segni del tempo: rughe, perdita di compattezza, mancanza di tono, secchezza, struttura irregolare, pori dilatati, opacità. Scopri subito il gesto che preserva la tua bellezza di domani!

Ma è davvero così importante cominciare presto con l’anti age? Lo abbiamo chiesto a Rossella Galvani, Olaz Official Skin Expert per l’Italia. “Una beauty routine anti-age potrebbe iniziare intorno ai 22/25 anni, utilizzando prodotti prevalentemente molto idratanti, che in seguito possono essere integrati con sieri o contorno occhi secondo le necessità”.





Lo conferma anche l’autorevole British Journal of Dermatology, che ha pubblicato uno studio Olaz dal risultato sorprendente: il 52% delle donne che a 28 anni non idrata la pelle, la ritroverà più rugosa all’età di 36. La percentuale si riduce al 22% tra le donne che utilizzano un prodotto idratante.

Non ci credi? Chiedilo ad Anna Valle, la splendida attrice che compiuti “gli anta” vuole condividere la sua esperienza-pelle con tutte le ragazze. Puoi incontrarla a Milano all’evento insieme a Total Effects, martedì 27 febbraio dalle 17.30 alle 19.30. Anna Valle verrà intervistata dal direttore di Grazia Silvia Grilli nella splendida cornice di Palazzo Parigi, in Corso di Porta Nuova 1 a Milano. Rossella Galvani in persona, inoltre, terrà una “lezione” interattiva e molto pratica. Per provare a partecipare invia una mail a graziainiziative@mondadori.it Le lettrici di Grazia selezionate potranno portare un’amica!

Se vuoi scoprire di più del mondo Olaz clicca qui