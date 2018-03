I colori raccontano le emozioni: ecco quelli più cool per questa primavera

È un legame fortissimo quello che unisce stato d’animo, energia e colore. Viviamo tutti di emozioni: ci fanno vedere il mondo con colori e luci diverse. La nostra giornata può essere grigia – come le nuvole in un cielo invernale – ma poi tingersi inaspettatamente di rosso, se indossiamo un rossetto very red, oppure di rosa o di viola, le due tonalità che più di tutte simboleggiano questa primavera, la stagione più colorata, il momento in cui tutto riprende vita e una nuova energia scorre nelle nostre vene.

Ecco perché, quando ci avviciniamo a questo periodo magico dell’anno, sentiamo l’esigenza di cambiare qualcosa di noi, cominciando magari dal guardaroba – che si arricchisce di nuovi e più leggeri capi – per finire al nostro beauty case che, grazie ai nuovi prodotti make up, si colora di tonalità pastello, delicate e femminili.

Il rosa, per esempio: conferisce passione e vitalità, alleggerisce la mente e mette in fuga i cattivi pensieri; trasmette affetto, amore e leggerezza. Il rosa comunica positività e, insieme al viola, che rappresenta creatività e fantasia, è la tonalità must per la nuova stagione.

In attesa della primavera, la nostra vanity table si trasforma: alle nuance più scure, tipiche dell’inverno, si sostituiscono colori tenui e frizzanti allo stesso tempo. Le labbra si tingono di rosa pinky dall’effetto vitaminico, mentre ombretti perlati e metallici regalano un tocco di luce al nostro nuovo beauty look.

E poi, cambia anche il profumo. Che deve essere vivace, audace, femminile e, soprattutto, sorprendente. L’oggetto speciale sulla nostra vanity table è una nuova fragranza che tocca le corde più profonde ed esprime nuovi desideri. Che traduce la nostra energia in qualcosa di impalpabile ma avvolgente. Che rappresenta una dichiarazione d’amore per noi stesse e per chi ci è vicino. In una parola sola: una fragranza IRRESISTIBILE.



La new entry sulla nostra “tavola delle vanità” non può che essere Live Irrésistible Blossom Crush, il profumo più gioioso di Givenchy. Concentrato di fantasia e di allegria, è racchiuso in un flacone che evoca freschezza e modernità grazie alla preziosa cesellatura che richiama le borchie, simbolo della Maison, impreziosite da un viola luminoso.

Quest’eau de toilette - un bouquet floreale in cui la rosa, firma olfattiva della linea Irrésistible, è pura, profonda e molto femminile - vuole esaltare la spontaneità come carta vincente e la libertà come potere: la libertà di essere come vogliamo, la più bella di tutte.

Be you, be irrésistible.

Credit ph: Jess Watters e Brigitte Tohm from Pexels