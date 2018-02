Sei nuovi prodotti che rinforzano il bulbo pilifero e la fibra capillare: scoprite con noi la linea Hair Rituel by Sisley

Smog, stress e stile di vita hanno un’influenza molto forte sui nostri capelli che, in ogni momento dell’anno e in particolare quando si avvicina il cambio di stagione, hanno bisogno di una coccola in più e di prodotti che li rinforzino, valorizzino la loro naturale bellezza e che rappresentino un’esperienza sensoriale unica.

Il parallelo con la skin routine è immediato: la composizione e il funzionamento delle cellule della pelle e del cuoio capelluto sono molto simili e i fattori che ne possono compromettere la bellezza sono gli stessi.

Perché, allora, non dedicare ai capelli la stessa cura che si presta al viso e al resto del corpo? È proprio da questo presupposto che nasce Hair Rituel by Sisley, una marca che offre un rituale di bellezza completo e sensoriale per lei e per lui.

Hair Rituel by Sisley non è il solito brand dedicato alla cura della vostra chioma. Il motivo è semplice: fa sua tutta l’expertise storica del brand francese basandosi su un approccio totalmente innovativo e globale che si occupa sia del bulbo capillare – la parte vivente del capello – sia della fibra capillare che è la parte visibile.

A dare più forza alla chioma è il mix di ingredienti presenti in tutti e sei i prodotti della linea: da un potente concentrato di estratti di origine vegetale e oli essenziali, ai minerali, dalle vitamine alle proteine che dinamizzano il bulbo capillare e ristrutturano la fibra.

La potenza della formula



Come per la pelle, il cuoio capelluto è irrigato da una moltitudine di vasi sanguigni che forniscono il nutrimento necessario per la crescita, la brillantezza e l’elasticità delle chiome. La salute del capello dipende da quella del follicolo pilifero. Per ripristinare il buon funzionamento della radice, la ricerca Sisley ha integrato nella formula:

- un complesso vitalizzante e fortificante (che contiene zinco, rame, magnesio, vitamina B6, pro-vitamina B5 e un derivato della vitamina E);

- l’arginina, un aminoacido naturale che favorisce la vitalità dei capelli;

- le proteine di riso e un peptide vitaminizzato (ottenuto unendo un peptide formato da tre aminoacidi con la vitamina H, nota per contrastare la caduta dei capelli) che ispessisce la fibra;

- estratto di semi di lino e piccolo farro che protegge il colore naturale della chioma;

- estratto di salvia.

A questi ingredienti si aggiunge un complesso ristrutturante composto da un principio attivo simile alla ceramide e da proteine del cotone che contribuiscono a rinforzare la fibra capillare. Il complesso è associato a oli ammorbidenti, nutrienti, rivitalizzanti e idratanti che levigano le cuticole dei capelli e danno luminosità alle lunghezze.

Il plus della nuova linea Hair Rituel by Sisley? La sua firma olfattiva. Fresca ed energizzante, contiene un “cuore attivo” a base di ingredienti di origine naturale come gli oli essenziali di Hinoki, Bay Saint-Thomas e assoluto di Mimosa, che promuovono il nutrimento e la vitalità capillare.

Haircare is the new skincare

Un rituale semplice con trattamenti essenziali che detergono, rigenerano, rafforzano e impreziosiscono i capelli grazie all’utilizzo di formule ricche di potenti principi attivi di origine vegetale più minerali, proteine e vitamine: scoprite con noi, step by step, tutti i prodotti della nuova linea Hair Rituel by Sisley.

Prima fase del rituale

Soin Lavant Revitalisant Volumateur à l’huile de Camélia

Deterge delicatamente apportando le vitamine e i minerali necessari alla vitalità del cuoio capelluto e delle lunghezze.



Soin Lavant Revitalisant Disciplinant à l’huile de Macadamia

Deterge e doma i capelli ribelli, nutrendoli.



Crème Démêlante Restructurante aux protéines de Coton

Complemento al trattamento detergente, questa crema riveste il capello per levigare le cuticole, aumentarne la brillantezza e migliorarne la resistenza. La texture fondente assicura un’applicazione ultra facile e piacevole.

Perché ci piacciono: i capelli sono subito più voluminosi e robusti. La texture fondente dei detergenti si trasforma, a contatto con l’acqua, in una schiuma delicata e cremosa.



Seconda fase del rituale

Masque Soin Régénérant aux quatre huiles végétales

Autentico «trattamento SOS» agisce sul cuoio capelluto e le lunghezze riparando i capelli sfibrati e indeboliti. La formula, con estratti di origine vegetale, proteine, vitamine e minerali, dinamizza il bulbo capillare, mentre la combinazione di oli SOS (karité, macadamia, camelia e nocciola) leviga e nutre la fibra capillare senza appesantirla.



Perché ci piace: la capigliatura appare immediatamente più liscia, elastica, forte, morbida e brillante. Dopo 4 settimane di utilizzo, le cuticole sono levigate, la fibra capillare è ristrutturata, i capelli sono splendenti di vitalità.

Terza fase del rituale

Le Sérum Revitalisant Fortifiant pour le cuir chevelu

Sinergia perfetta di minerali, vitamine, estratti di origine vegetale e proteine, il siero dinamizza il bulbo capillare per migliorare l’ancoraggio dei capelli e renderli più resistenti. Protegge anche il loro colore naturale.



Perché ci piace: ha dimostrato un’efficacia particolare su chi soffre di caduta di capelli. Test realizzati in collaborazione con il Centre Sabouraud (centro medico specializzato nei problemi della pelle e dei capelli) hanno dimostrato che il siero stabilizza la caduta dei capelli. Basta applicarlo riga per riga su chiome asciutte o umide (tre pipette sul cuoio capelluto) in particolare sulle zone affette da caduta, massaggiando con la punta delle dita.

Quarta e ultima fase del rituale

L’Huile Précieuse Cheveux Brillance & Nutrition

Ristruttura le lunghezze e crea una pellicola attorno alla fibra grazie a un cocktail unico di oli nutrienti e ammorbidenti. Prepara i capelli all’acconciatura e può essere riutilizzato durante la giornata per dare un tocco di luminosità.



Perché ci piace: si può utilizzare su capelli asciutti o umidi, subito dopo l’applicazione, le chiome sono sorprendentemente più brillanti. Inoltre, la sua fragranza profuma delicatamente mentre la texture lascia un velo satinato sulle lunghezze.