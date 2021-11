Voglia di provare un nuovo short hair cut? Ecco i migliori tagli capelli corti autunno inverno 2021 2022 proposti dai Saloni

Il capello corto è un trend che occupa una posizione molto alta nella hair top parade dell’autunno/inverno. I look - tra femminili e ribelli - sono caratterizzati da giochi di profondità e volume per tagli che puntano su ciuffi e frange. I dettagli, poi, fanno la differenza grazie ai colori personalizzati e alle pennellate di tonalità tese a rendere ancora più catchy i risultati. Curiose di scoprire di più? Continuate a leggere questo articolo sulle tendenze tagli capelli autunno inverno 2021 2022.

Taglio capelli 2021 corti: come scegliere quello giusto

Partiamo dalla domanda classica: come trovare l'hair cut migliore? Secondo gli esperti di Wella, per scegliere il corto giusto per il proprio viso, è sufficiente usare la matematica. La regola è quella del 5,5: basta posizione un righello sotto il lobo, poi, con una matita segnare l’altezza del mento. Se da qui all’orecchio ci sono meno di 5,5 centimetri, allora via libera al corto! Da valutare con l’hairstylist, invece, la tipologia seguendo sempre: forma del viso, proporzioni del collo, mento, spalle e body shape.

Tagli capelli donna autunno 2021: frangia sì o no?

Assolutamente sì! La frangia lunga o corta è la protagonista dei tagli per l’autunno inverno 2021 2022. Che sia disciplinata e bon ton o totalmente anarchica con ciuffi ribelli, infinne extra short o versione XXL (a seconda che si preferisca un effetto più androgino o più grintoso), poco importa. L'obiettivo, come per il taglio, è lasciarsi consigliare su quella giusta per il proprio viso e, volendo, giocare con il colore per creare originalissimi effetti multidimensionali.

Colore capelli autunno inverno 2021 2022 per i tagli corti

Le tecniche di colorazione puntano a schiarire porzioni di capelli oppure lavorano sulle punte per creare un alone di luce che esalta l’effetto volume mantenendo profondità alle radici. I colori sono quelli della terra per chi ha una base castana, il biondo caldo oppure un inedito grigio argento o pastello per chi ama i finish più audaci.

Tagli capelli corti autunno- inverno 2020-21: le più belle proposte dai Saloni

Indecise sul taglio da provare? Ecco i migliori hair look del momento!

