Fan delle sneakers 365 giorni all'anno? Questi sono i 10 modelli dell'estate 2020

Chi ama le sneakers ed è sempre alla ricerca dell'ultimo modello di stagione, non riesce a metterle da parte nemmeno in estate. E perché dovrebbe direte voi, e diciamo noi.



Soluzione comoda, super cool per i look più sportivi ma sdoganata ormai anche con abiti iper femminili per contrasti inaspettati, la cara vecchia scarpa da ginnastica continua a essere uno degli item più acquistati e desiderati 365 giorni all'anno.



E dato che l'estate è da sempre la stagione in cui si osa un po' di più con lo stile, scegliendo e sperimentando colori, stampe e nuove fantasie, abbiamo pensato di invitarvi a divertirvi puntando sui nuovi modelli che ci hanno colpito di più. Sia chiaro, le classiche Stan Smith total white o le imbattibili All Star sono sempre in cima al podio dei pezzi di tendenza.

Ma abbiamo voluto fare una ricerca più ampia e a tratti eccentrica proponendovi le sneakers che faranno davvero la differenza durante i mesi estivi.



Con citazioni californiane, platform esagerati, tomaie trasparenti e suole futuristiche. E non solo: ci sono maxi loghi, per chi non può farne proprio a meno, pattern iconici rivisitati come il monogram LV sfumato; e, a proposito di rivisitazioni, ci sono degli esperimenti curiosi che ci hanno subito conquistato. Come le Superga in tela, un classico, a cui si aggiunge una nuovissima suola da "hiking", o l'ibrido tra sandalo e snakers lanciato da Nike.



Quindi iniziamo a esplorare quel che c'è di nuovo e, da un paio di Onitsuka Tiger alle Prada super-chic, quelli che state per vedere sono i 10 modelli che lasceranno il segno.

VANS Sneakers Vault Ua OG Era LX con Stampa paisley e suola decorata.

Credits: Farfetch.com



PRADA Sneakers in classico nylon con maxi logo e platform alto 4 cm.

Credits: Mytheresa.com



NIKE Aqua Rift è la sneaker "da spiaggia" che combina ispirazione anni '90 ed elementi futuristici.

Credits: Nike.com



ADIDAS Pharrell Williams Superstar, una rivisitazione con dettagli patchwork, ricami e, sul tallone, la scritta "Human Race".

Credits: Adidas.com

ONITSUKA TIGER Il nuovo modello Delegation Chunk combina design classico ad una suola voluminosa.

Credits: OnitsukaTiger.com



LOUIS VUITTON Sneaker Frontrow, in pelle di vitello bianca con stampa motivo Monogram sfumata, arricchita con finiture in pelle colorata sul retro, l'occhiello dorato con incisione e la firma Louis Vuitton sulla suola.

Credits: Louisvuitton.com



SUPERGA Modello Alpina Jellygum riprende le linee della classica Superga, trasformandola però in uno stivaletto con suola dentata in gomma.

Credits: Superga.com



ACNE STUDIOS Trail sneakers, un modello con tomaia semi trasparente, contrasti colorati e inserti in finto suede.

Credits: Acnestudios.com

BALMAIN Il modello BBold è un vero capolavoro di design, con suola ammortizzata, dettagli futuristici e dettagli multicolore.

Credits: Balmain.com



ATLANTIC STARS Si chiama Candy Lane questo modello ispirato alle tonalità dolcissime dei marshmellow.

Credits: Atlanticstars.com