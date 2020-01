Il meglio in fatto di novità beauty 2020: una selezione dei 20 prodotti top del momento per iniziare il nuovo anno in bellezza

Benvenuto anno nuovo! Accogliamo il 2020 con le 20 novità make up, skin care e prodotti capelli per una nuova decade a tutta bellezza.

Ecco una selezione del meglio in uscita sul mercato beauty a gennaio 2020: palette di ombretti, maschere viso, profumi, mascara e beauty tool da non perdere.

Trovate quelli che fanno per voi continuando a leggere questo articolo.

Proposte in ben 8 armonie di colore, le nuove palette di ombretti create dalla pop star Rihanna includono un mix di shade opache e brillanti per creare infiniti look. Inoltre, le palette, possono essere accoppiate tra di loro per creare maxi tavolozze personalizzate.

La storica casa inglese lancia a gennaio 2020 una nuova colonia intensa che rende omaggio al Madagascar. Proprio da questa affascinante isola provengono i due preziosi ingredienti che si intrecciano in questa creazione olfattiva: vaniglia e vetiver.

Da provare, questo profumo viene definito dal brand come: "Una fragranza luminosa e generosa, proprio come l’isola dal quale proviene".

Questo nuovo mascara promette ciglia extra nere ed extra volumizzate grazie al suo esclusivo scovolino rotante. Inoltre, la formula a base di ingredienti naturali le idrata.

Una pozione magica a base di olii naturali per prendersi cura della delicata pelle delle mani durante la stagione fredda. Protegge e rinforza anche le unghie, ammorbidendo inoltre le cuticole e donando setosità.

Avete capito bene: Mario Dedivanovic, il make up artist di Kim Kardashian ha lanciato una linea di pennelli da trucco in collaborazione con il colosso francese. Un'accoppiata vincente che promette performance professionali assicurate. Attenzione però: è un'edizione limitata da accaparrarsi al volo!

Non un semplice shampoo ma il nuovo - super sostenibile - manifesto del marchio. Un concreto passo avanti in termini di sostenibilità che ha spinto Davines a creare un proprio criterio formulativo che ridefinisce il concetto di naturalità di un ingrediente cosmetico con regole più restrittive rispetto alle certificazioni internazionali comunemente utilizzate.

Il risultato è lo shampoo più sostenibile che i laboratori Davines sono stati in grado di creare in oltre 4 anni di ricerca. Wow!

L'apprezzato siero in olio del brand francese si veste a festa e celebra il capodanno cinese 2020 con un flacone rosso in edizione limitata. In vendita in selezionate boutique italiane.

Un nuovo trattamento per il viso con attivi anti-pollution e anti-luce blu il cui scopo è quello di mantenere la pelle tonica, levigata ed elastica a lungo.

Con burro di karitè e olio di macadamia nutre, lenisce e ripara le labbra regalando un tocco glossato. Perfetto in abbinamento allo scrub della stessa linea, essenziale per proteggere le labbra in inverno.

Il beauty device del futuro è qui: un nebulizzatore ad ultrasuoni di/per fluidi dermocosmetici multifunzionali e dermatologicamente testati, capaci di penetrare la pelle in profondità fornendo benefici immediati e specifici per viso e décolleté.

Al device si può abbinare il fluido preferito tra le varianti anti età, con filtro anti inquinamento e antirughe.

Non una novità assoluta ma un classico del marchio italiano da provare assolutamente nell'audace variante blu, il colore dell'anno Pantone Classic Blue 2020.

Compattezza, idratazione e luminosità in soli 30 minuti con la maschera viso asciutta sulla pelle in hydrogel a base di acido ialuronico e vitamina C.

Una sferzata di energia e purezza con il nuovo detergente del marchio americano. Il suo obiettivo? Rimuovere make up e impurità rivelando il celebre "Ole Glow".

Un primer illuminante di ultima generazione che uniforma l'incarnato facendolo risplendere. Perfetto da solo, rende impeccabile la resa del fondotinta. Per un effetto naturalmente glow.

Privo di parabeni, questo trattamento leave in per capelli ricci è stato studiato per apportare morbidezza e districabilità. Contribuisce inoltre a mantenere i ricci elastici, tonici e duraturi grazie ai suoi preziosi ingredineti naturali. Tra questi olio organico di pracaxi e babaçu, proteine del latte, estratti di frutta, Integrity 41® e proteine di quinoa.

La star del web propone un nuovo gel che contiene acido salicidico e bakuchiol, due principi attivi innovativi clinicamente testati per la loro azione anti acne. Si applica localmente sulle imperfezioni per combatterle e farle sparire velocemente.

In occasione del capodanno cinese il famoso spray fissante per il make up cambia look e si veste a festa. Un look gold & red per celebrare l'anno del topo.



A gennaio 2020 debutta sul mercato anche questa lozione idratante attivatrice della cute, studiata per rendere la pelle più ricettiva ai trattamenti. Un booster di acqua con ninacinamisde al 2% e acido jaluronico ad alto e medio peso molecolare.

Anche il leggendario trattamento idratante per il contorno occhi del marchio americano celebra l'anno del topo con un pack festivo e divertente firmato dall'artista Chapman. Sul suo flacone - e su altri prodotti must del marchio - troneggia infatti il personaggio Rock-It the Rat.

All'inizio del 2020 debutta sul mercato anche la prima maschera di Vichy in tessuto di fibre di microalghe ad attivazione istantanea. Con acqua termale di Vichy e acido ialuronico, ha un effetto rimpolpante, levigante e idratante fino a 24 ore. Ottima come boost di idratazione one shot o trattamento pre make up.

Credits Ph.: Morgan Sessions & Lesly Juarez on Unsplash