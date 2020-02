Trovare un abito da sposa bello e a prova di budget ridotto? Non è un sogno: guardate un po' qui...

Da un decennio nelle nostre vite è arrivato il concetto di low-cost: viaggi scontati, catene fast-fashion, un giro all'outlet, l'alert sulle promozione dei propri e-commerce preferiti, la corsa ai saldi.



E se vi dicessimo che anche un matrimonio può essere ben celebrato senza spendere una fortuna? E in particolare, che un abito da sposa può essere all'altezza dell'occasione anche senza un prezzo a 4 cifre. Sogno? No, realtà.



Negli ultimi tempi sono nati sempre più brand del settore che mirano a esaudire i sogni di stile delle future sposine limitando le spese. E sempre più i marchi i fast-fashion come H&M e Topshop che si cimentano anche in creazioni bridal.



Sappiamo già qual è l'obiezione che in questo momento vi sentirete di fare: un abito sotto i 500€, da sposa, potrà mai essere all'altezza? Nei materiali, nei ricami, nell'insieme. La nostra risposta è... perché no? Ovviamente di Vera Wang ce n'è una sola, ma le proposte che state per vedere vi sapranno sorprendere.

IVY & OAK Abito con maniche lunghe in pizzo, collo alto e piccolo scollo sulla schiena, e una silhouette che evidenzia il punto vita.

299€ su ivy-oak.com



HALSTON Wrap dress in satin con spalline sottili e spacco laterale.

495€ su halston.com



SLEEPER Abito midi in voile con spalline in piume di struzzo.

265€ su Net-a-porter.com



SUBOO Abito mini Laila in twill con maniche a sbuffo e cintura per evidenziare il punto vita.

249$ su Suboousa.com



KIABI Abito da sposa con inserti in pizzo, disponibile anche nella variante curvy.

70€ su Kiabi.it



BHLDN Abito Thompson in crepe con spalle a vista e gonna a tulipano.

168$ su Bhldn.com



VANESSA COCCHIARO Abito The Hedy in seta opaca con bottoni centrali e maniche ampie. 475€ su Net-a-porter.com



SACHIN & BABI Si chiama Misha ed è un abito al ginocchio, girocollo e senza maniche in pizzo floreale: 280$ su bhldn.com

YAS Abito con top a spalline sottili e ampia gonna il tulle.

290£ su Y-a-s.com



JILL STUART Jumpsuit Mara con scollo a V, pantalone ampio e tasche.

280$ su Bhldn.com