Consigli, indirizzi (virtuali e non) e suggerimenti per uno shopping d’antan a prova d’errore.

«Basta abiti usa e getta». Anche Anna Wintour, la famigerata editor-in-chief di Vogue USA, ispiratrice della pellicola cult "Il Diavolo Veste Prada", ha detto la sua su fast fashion e moda low cost. Nel corso di una recente intervista, la direttrice dal mitico caschetto biondo ha puntato il dito contro l'abbigliamento a basso costo che non fa che assecondare le inclinazioni consumistiche (e anti-ecologiche) delle fashioniste di oggi.

«Dobbiamo spiegare al nostro pubblico, ai nostri lettori l’importanza di indossare più volte gli abiti, conservarli con cura e passarli alle successive generazioni, valorizzandone la fattura, il savoir faire, la creatività».

Un pensiero condiviso da una sempre più numerosa schiera di addicted del vintage e second hand, che vede tra le sue fila influencer, celebs e addette ai lavori.

(Nella foto: Giovanna Battaglia in abito vintage di Azzedine Alaïa)

Come Sarah Jessica Parker, habitué di mercatini e negozi dell’usato dai quali provengono molti dei capi e degli accessori che sfoggia dentro e fuori dal set. O Chiara Ferragni, che vanta una vasta collezione di borse Chanel vintage. O, ancora, la fashion editor Giovanna Battaglia, celebre per i suoi eclettici look tra passato (griffato) e presente.

Destreggiarsi nell’universo dello shopping d’antan, però, non è semplice come potrebbe sembrare. Per accaparrarsi i pezzi migliori ed evitare errori occorre una buona dose di pazienza, insieme alle dritte e agli indirizzi giusti.

Vintage e second hand, le regole d’oro

Partiamo da un tecnicismo: si definisce vintage un capo o un accessorio che ha almeno vent’anni; second hand invece vuol dire letteralmente “di seconda mano” e può riferirsi a pezzi usati o nuovi, acquistati e poi per un qualsiasi motivo messi in vendita. A prescindere da questo, è sempre importante prestare attenzione ai dettagli, partendo dalle etichette: quelle di composizione e manutenzione sono state inserite per legge solo a partire dagli anni ‘70, mentre quelle “sartoriali” riportano il nome ricamato della sartoria (o del sarto) ed eventualmente l’anno e il luogo di confezionamento.

Anche cuciture, bottoni, asole e cerniere sono indizi importanti che possono aiutarci a capire cosa abbiamo davanti. Queste ultime, ad esempio, cominciarono a comparire sugli abiti femminili già negli anni ‘30 grazie a Elsa Schiaparelli, prima in assoluto a inserire questo tipo di chiusura “a vista” negli abiti femminili.

Per quanto riguarda gli accessori di lusso, come le borse, controllate bene fodere, cuciture, logo. Solitamente presentano anche l’etichetta di manutenzione.

Vintage e second hand: cosa comprare

Se vi state approcciando per la prima volta al vintage e second hand, iniziate dagli accessori. Borse e scarpe restano un investimento sicuro, ma anche occhiali da sole, foulard e piccoli bijoux possono rappresentare il punto di partenza ideale per il vostro shopping d’annata.

A differenza degli abiti, si tratta di pezzi “facili” che potrete facilmente integrare all’interno vostro stile personale.

Tra i capi d’abbigliamento vintage e second hand prediligete invece i cappotti: dai modelli ampi e doppiopetto anni ‘60 a quelli a vestaglia degli anni ‘90, non avrete che l’imbarazzo della scelta. Sceglietene uno che vi stia a pennello - in modo da evitare modifiche che potrebbero stravolgerne le proporzioni - e controllate che non ci siano macchie o parti danneggiate. Ad ogni modo, affidatevi sempre a dei professionisti per pulire o riparare i capi. Il fai da te in questi casi è vivamente sconsigliato.

Vintage e second hand, gli indirizzi online e offline

Le vie del vintage sono infinite: mercatini, boutique, eventi e fiere sono ormai all’ordine del giorno, così come i siti e le app dedicate al mondo dell’usato. Abbiamo selezionato per voi 8 indirizzi (virtuali e non) davvero imperdibili.

Cavalli e Nastri (Milano)

Con tre sedi nel cuore di Milano, Cavalli e Nastri è una vera e propria istituzione che vanta una selezione unica di abbigliamento e accessori vintage dal 1800 ad oggi. Fonte d’ispirazione per i più rinomati stilisti e designer, offre anche un servizio di noleggio abiti rivolto a stylist, registi, fotografi e privati.

Il Mercatino del Borghetto Flaminio (Roma)

Appuntamento fisso per le trend setter della Capitale (e non solo), questo mercatino a due passi dal Palazzo della Marina ospita ogni domenica più di 200 stand stracolmi di oggetti vintage, dai bauli d’antan alle borse griffate, dai servizi da tè di Limoges all’abbigliamento vintage e second hand dei marchi più blasonati.

Humana Vintage e Second Hand

Presenti su Roma, Milano, Torino e Pavia, i negozi HUMANA Vintage e Second Hand vendono abiti e accessori a prezzi contenuti e accessibili che spaziano dagli anni ‘60 a oggi per sostenere i progetti umanitari di HUMANA nei Paesi nel Sud del mondo e gli interventi sociali in Italia.

Vestiaire Collective

Nato nel 2009 in Francia, è il più importante marketplace online specializzato nella moda di seconda mano di qualità e di lusso. Ogni articolo in vendita sul sito è controllato e autenticato da un team di professionisti della moda. Dal 30 ottobre di quest’anno ha anche uno spazio di vendita fisico a Londra, all’interno del department store britannico Selfridges.

A.N.G.E.L.O. Vintage Palace (Ravenna)

Fondato nel 1978 da Angelo Caroli, è uno dei negozi e archivi di moda vintage più grandi d'Europa. Situato nel cuore del centro storico di Lugo di Ravenna, questo store propone una selezione accurata di abbigliamento vintage di qualità dagli anni '60 agli anni '90 per uomo, donna e bambino. Negli ultimi due piani del palazzo è custodito l'archivio storico con una collezione di oltre 120.000 capi e accessori databili tra la fine dell'Ottocento e i primi anni Duemila.

Farfetch Pre-owned

Il marketplace dedicato alla moda e agli accessori di lusso ha recentemente ampliato la sua offerta con una selezione di abbigliamento e accessori donna vintage dei migliori marchi, da Comme des Garçons a Hermès.

Depop

È una delle app più utilizzate per la compravendita di capi e accessori vintage e second hand. Tra le sue utilizzatrici più assidue ci sono anche la regina delle influencer Chiara Ferragni e la modella Bianca Balti.

MastroGeppetto Vintage (Napoli)

Specializzato nella compra-vendita di borse e accessori di lusso di seconda mano è un punto di riferimento per le bagaholic di tutto lo stivale. Qui è possibile scovare limited edition e pezzi d’antan - rigorosamente certificati - di brand come Hermès, Louis Vuitton, Celine.