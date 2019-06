A Londra, New York o Parigi... Ecco le location che hanno fatto da sfondo ai film romantici più iconici della storia e che vi faranno innamorare (di nuovo)

C'è qualcosa di meglio che coccolarsi davanti a un buon film romantico?

Certo: riviverlo!



I luoghi simbolo dei film romantici hanno un'allure particolare, in grado di riportarci istantaneamente nella trama, con tutte le sue emozioni in allegato.

Dalla New York di Harry ti presento Sally alla pittoresca campagna inglese di L'amore non va in vacanza fino alla capitale in Vacanze Romane, ecco 8 location dei film romantici più belli da visitare al più presto.

1. Londra (Love Actually)

Love Actually racconta una Londra a tutto tondo come nessun altro film è mai riuscito a fare.

Innanzitutto il matrimonio di Peter e Juliet si svolge alla Grosvenor Chapel, South Audley Street, Mayfair; e poco distante, al Selfridge’s di Oxford Street Alan Rickman compra la collana che fa finire il suo matrimonio.

Tra i tanti altri luoghi Notting Hill, il Tower Bridge, il Gabriel’s Wharf dove c'è la panchina su cui Daniel (Liam Neeson), scopre che il suo figlioccio (Thomas Sangster) è innamorato.

2. Los Angeles (La La Land)

Se volete ricreare alcune scene iconiche di danza tra Mia e Sebastian, tutto quello che dovete fare è andare a Cathy's Corner a Griffith Park. Non troverete panchine o lampioni, ma quella è di sicuro la vista.

Una volta a Los Angeles potrete visitare anche la Warner Bros Studio e il coffee shop dove Mia, il Griffith Observatory dove hanno ballato tra le stelle, e la Lighthouse Cafe dove Sebastian presenta Mia al suo amore per il jazz.

3. Parigi (Midnight in Paris)

Woody Allen ha raccontato in modo magistrale, onirico e divertente non solo l’avventura di Gil ma anche il fascino fascino della capitale francese, il luogo dove tutto può succedere.

Tra i luoghi da menzionare sicuramente i giardini di Monet a Giverny, a un'oretta da Parigi, e poi gli hotel dove Gil e Inez alloggiano: l'Hotel Le Bristol, situato nella bella faubourg St Honoré, e l’Hotel Le Meurice in Rue de Rivoli 228 dove si vede la terrazza La Belle Etoile.

Infine, una delle location più amate è sicuramente Restaurant Polidor, il luogo in cui il protagonista di Midnight in Paris incontra Hemingway.

4. Vienna (Before Sunrise)

Jesse e Celine si incontrano in un viaggio ferroviario transeuropeo da Budapest a Parigi e decidono spontaneamente di sbarcare a Vienna.



Dal binario n. 7 della stazione ferroviaria Westbahnhof a Maria Theresien Square fino al Kleines Café, passando per Europaplatz, Mariahilfer Straße e la circonvallazione di Gürtel.

L'intera città è tutta da esplorare per innamorarsi.

5. Amsterdam (Colpa delle Stelle)

In Colpa delle Stelle, film tratto dall'omonimo romanzo di John Green del 2012, vengono esaltati molti stati d'animo, tra cui gioia, dolore e morte.

Grazie a questo loro viaggio ad Amsterdam, è possibile tracciare un fantastico itinerario della città sulle orme dei protagonisti e dei principali luoghi d’interesse, tra cui ovviamente il Rijksmuseum e la casa di Anna Frank.

Ma anche la casa di Peter Van Houten, che è lo scrittore preferito di Hazel ed è in realtà il motivo per qui la coppia decide di intraprendere questo viaggio ad Amsterdam

6. New York (Harry ti presento Sally)

Partiamo subito dalla scena cult: l’orgasmo simulato da Sally davanti a Harry per dimostrargli quanto una donna possa essere brava a fingere.

E allora non si può non assaggiare il sandwich “afrodisiaco” nello storico locale Katz Delicatessen, o “Katz Deli”, al n. 205 E Houston Street, nell’East Village.

7. Share, campagne inglesi (L'amore non va in vacanza)

Il Shere, a sud ovest di Londra, una delle città più pittoresche della campagna inglese.

È qui che Iris (interpretata da Kate Winslet) viveva nel suo cottage, e finisce per essere il luogo in cui il personaggio di Cameron Diaz, Amanda, si innamora del fratello di Iris, interpretato da Jude Law.

L'adorabile cottage è stato costruito su un palcoscenico per il film, ma la città stessa, i suoi negozi e i pub sono tutti lì.

8. Oahu, Hawaii (50 volte il primo bacio)

Se il Hukilau Café di 50 volte il primo bacio, dove Henry e Lucy si incontrano per la prima volta, è stato costruito appositamente per il film, ci sono molte destinazioni in Oahu che si possono visitare seguendo i luoghi del film.