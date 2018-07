A quanto pare non tutti sanno come ci si comporta in viaggio o conoscono il galateo dell'aereo: ecco 10 regole di buona educazione per quando si viaggia

Due posti molto popolati durante il periodo estivo sono l’aeroporto e l’aeroplano.

Non appena si apre la stagione di caccia alle mete più cool per le ferie, questi due posti diventano gli scenari di saghe poco epiche e poco eroiche: viaggiatori maleducati, gente vestita malissimo, chi si corica sulle poltroncine in attesa dell’inizio dell’imbarco e chi, una volta salito a bordo, occupa l’intera cappelliera.

Le deprecabili abitudini di chi è in viaggio sono tante. Basterebbe correggerne 10 per essere ben tollerati da chi viaggia con voi nonché dal personale di bordo, la cui pazienza si estende ben oltre le mille miglia della vostra carta.

Ecco il decalogo per fare vostro un galateo smart e decoroso che vi renderà passeggeri provetti.

(Continua dopo la foto)

1. Come ci si veste in aeroporto

Un non luogo (come l’ha definito Marc Augé) come l’aereoporto non deve per forza andare a braccetto con un non stile.

Anche se state partendo - e quindi dovete essere pratici e smart - bando alle felpacce che solitamente usate per stare in casa e ai pantaloni con tasconi che vi trasformano nell’omino Michelin farcito di passaporti, guide turistiche e taccuini.

Un po’ di charme non guasta mai, nemmeno in aeroporto.

Vada per pantaloni chino, leggings abbinati a una camicia lunga e gonne midi per un effetto bonton e rètro. Per un guardaroba comodo ma anche stylish.

2. Non si saccheggia l’edicola

Anche se vi aspetta un volo intercontinentale di parecchie ore, non è necessario svuotare completamente l’edicola dell’aeroporto.

Un paio di riviste e un quotidiano basteranno, quindi non presentatevi con un trolley vuoto da riempire di fumetti, magazine di cucina e bibbie mensili di yoga.

Piuttosto procuratevi un buon libro da alternare all’oroscopo e ai consigli beauty.

3. Non ci si sdraia sulle poltroncine in attesa dell’imbarco

Anche se è tardi, anche se siete stanchissimi, anche se i vostri piedi sembrano già due zampogne benché non siate ancora saliti in aereo e ad alta quota, non ci sono scuse che possano reggere il deprecabile comportamento di chi si corica sulle poltroncine in attesa dell’apertura del gate per l’imbarco.

Accontentatevi di una postura comoda ma comunque decorosa: seduti con cuscini da viaggio per un comfort del collo maggiore va bene, anche se verrete derisi da tutti, hostess comprese.

Basta però non stravaccarsi, occupando indebitamente tre o quattro poltroncine come se foste in gita alle superiori. Siate superiori, insomma!

4. Decoro anche se si mangia junk food

Il languorino del pre-imbarco spesso è il modo per tamponare quell’ansietta da volo che in fondo colpisce tutti gli esseri umani, Icaro a parte.

Vi va un panino, un hamburger o una fetta di pizza?

Concedetevi pure qualsiasi sfizio ma cercate di divorarlo con un po’ di buongusto, quindi non di divorarlo ma di gustarlo in maniera garbata.

Anche se per molti la frase “gustare in maniera garbata un kebab” suona come fantascienza, sforzatevi di farlo.

Apparire eleganti anche se in mano avete una salamella farcita di peperoni, crauti e ketchup si può.

Pensate che sia sushi, tipo.

5. Rispettate le file

La cosa più odiosa della vita aeroportuale - così come della vita in generale - è il furbetto che non rispetta le file e passa davanti.

Chi non aspetta il proprio turno è un bifolco cafone sia al gate, sia al supermercato, sia al cinema, sia dappertutto.

Insomma: l’educazione è l’unico passe-partout che ve ne farà fare di strada.

E di miglia aeree, senza ingiurie esclamate dai vostri compagni di viaggio.

Per la toilette, per imbarcarvi o alla cassa del bar per pagare cappuccino e brioche, armatevi di pazienza. Che da sempre fa rima con creanza.

6. Non si occupa l’intera cappelliera

Altro tasto dolente dell’etichetta aeroportuale: il viaggiatore arrogante che occupa l’intera cappelliera con le sue cose.

C’è chi ancora un po’ vi stipa le scarpe e se potesse ci infilerebbe perfino la moglie, in maniera tale da stare più largo in volo.

Non abbassatevi a quest’infima razza di viaggiatori irrispettosi.

Nella cappelliera metteteci solamente il bagaglio a mano mentre, se avete sci d’acqua, ombrelloni da spiaggia, violoncelli o qualsiasi altra cosa che per non si sa quale miracolo non siete stati costretti a imbarcare in stiva, tenetevela vicina al vostro sedile senza dare noia agli altri.

E sì, se l'aereo è pieno, la giacca non può occupare mezza cappelliera obbligando qualche malcapitato a far imbarcare il bagaglio per assenza di spazio: tenetevela sul sedile.

7. Non si parla ad voce alta in volo

Sempre della serie “Senza dare noia agli altri”, un capitolo importante del vademecum del buon viaggiatore aereo è quello che avverte di tenere un livello di voce basso.

Non chiamate la hostess come se foste al mercato, non gridate gossip aerei a vostra suocera seduta due file avanti: potreste disturbare chi vi attornia.

Anzi: togliete pure il condizionale perché di sicuro disturbate chi vi sta accanto.

8. Prima di abbassare lo schienale, si chiede il permesso

Un tasto dolente che molti non rispettano è quello che li vede premere il tasto per abbassare lo schienale senza prima avvertire chi sta dietro.

Benché la quasi totalità dei viaggiatori lo faccia, differenziatevi e siate cortesi al punto di chiedere il permesso a chi sta seduto dietro.

Guadagnerete mille punti. Consideratele le mille miglia del karma.

9. No a spuntini che puzzano

Un minimo di buon senso ci vuole anche in volo, seguendo le regole basilari della convivenza come se foste a terra.

In un’ambiente chiuso e pressurizzato come la fusoliera dell’aereo non fatevi venire in mente idee balzane del tipo “Quasi quasi mi mangio una pizza gorgonzola e cipolle”.

Per fortuna le proposte culinarie a bordo sono solitamente consone al bene comune dell’aereo, tuttavia alcune compagnie hanno in menù patatine alla crema di cipolle e altre delizie per le papille gustative ma un po’ meno allettanti per le narici di chi vi sta accanto.

E sempre più di frequente da quando gli spuntini sui voli low cost sono diventati a pagamento ci sono persone che se li portano da casa.

Annusateli prima. Bandite quello che non portereste in camera da letto.



10. Non chiedete continuamente al vicino di farvi passare

Gli anatemi diventano non più a denti stretti bensì a chiare lettere se arrivate a chiedere dalle 3 volte in su al vicino di posto di farvi passare.

Un paio di volte possono essere tollerate, soprattutto durante i viaggi lunghi, ma se avete la vescica debole e andate avanti e indietro dal vostro posto alla toilette in voli lampo tipo Milano-Parigi, mettete in conto che tutto l’aereo avrà da ridire.

Una soluzione? Non bevete 14 bottigliette d’acqua: anche se temete che la pressurizzazione dell’aereo vi desquami la pelle, attentando così alla vostra preziosa abbronzatura, non esagerate perché altrimenti attentate alla pazienza di chi è in volo.

Pazienza che, si sa, si riduce alle dimensioni minime del bagaglio a mano ammesso a bordo dalla maggior parte delle compagnie aeree.