Tra gioielli, scarpe, abiti, giacche e profumo, ecco 7 cose da non indossare mai in aereo per non rallentare i controlli o soffrire l'altitudine

Cosa indossare per viaggiare in aereo non è solo una questione di estetica, ma anche prima di tutto di utilizzo, comodità e ottimizzazione dei tempi e delle procedure di sicurezza.

Tra gioielli, reggiseni e profumo, ecco 7 cose da evitare a tutti i costi (e la rispettiva alternativa più saggia).

1. Gioielli grossi

Gioielli e bigiotteria di metallo vi rallenteranno alle procedure di sicurezza soprattutto se non sono veloci da togliere. Meglio tenerli nel bagaglio a mano.

2. Abiti stretti

Che siano pantaloni, gonne, giacche o camicie, evitate gli abiti stretti per una semplice ragione: salendo in quota il corpo si gonfia e i capi stretti impediscono la corretta circolazione del sangue e dei liquidi.

Se star e modelle sempre in aereo usano viaggiare con addosso leggings o pantaloni ampi una ragione ci sarà pure no?

3. Reggiseni scomodi

Non c'è niente di peggio di sentire le spalle dolenti o il busto costretto quando si è seduti in aereo: meglio scegliere un reggiseno sportivo senza ferretti.

4. Shorts e minigonne

Per tre motivi: avrete freddo con l'aria condizionata dell'aereo, avrete la pelle a contatto con un sacco di superfici su cui potreste non avere piacere di essere a contatto, ed è sconsigliato non essere coperti in caso di incendio o evacuazione.

5. Il profumo

Quando si è in aereo si condivide l'aria con molte persone: quello che per voi è piacevole potrebbe essere una tortura per gli altri oltre che un problema per chi dovesse soffrire di asma o problemi respiratori. Limitatevi al deodorante.

6. Tacchi alti e flip flop

Qui si tratta di sicurezza: sia tacchi che flip flop rischierebbero di rallentarvi, sia in caso di emergenza, sia se foste in ritardo per prendere il volo e aveste bisogno di velocizzare il passo per non perderlo.

7. Giacche ingombranti

Tenuti addosso vi impedirebbero i movimenti e toglierebbero spazio vitale a chi vi siede accanto, nella cappelliera occupano il posto di un trolley e potrebbero causare ritardi per far sistemare tutti.