Dodici vini differenti, unici e (anche per questo) speciali. Ciascuno capace di raccontare, con la sua voce e sapore autentici, un frammento d'anima della Sicilia

Non serve un biglietto aereo e neppure imbarcarsi. Il viaggio in Sicilia si fa con il calice in mano.

Degustando vini rossi e bianchi, rosati e spumanti, tutti diversi, sempre piacevoli ed eleganti. Ma soprattutto speciali, perché siciliani in tutto e per tutto.

Provenienti da aree geografiche differenti dell'isola, riconducono a un solo nome: Cusumano.





Una famiglia, due fratelli

Alberto e Diego Cusumano nel 2001 hanno creato a Partinico (Palermo) quello che oggi è il cuore della loro azienda, ricavata da un antico baglio e ristrutturata con uno stile che unisce tradizione e design contemporaneo.

Che da quando è nata racconta, un calice dopo l'altro, con ricchezza, eleganza e forza identitaria, i tratti salienti di un'isola che è molte cose contemporaneamente.

Sua signora, la Sicilia è...

Le Tenute Cusumano sono distribuite in diverse zone dell'isola. E di questa terra sono la sintesi perfetta.

La sua geografia cambia nel giro di pochi chilometri, a volte anche di pochi metri. Sua Signora, la Sicilia è insieme un sole abbacinante, è un mare che canta, è un entroterra misterioso e profumato di spezie e agrumi, è un vento che accarezza e fa danzare i colori... è un'isola dai tanti volti...

«Ogni vino che produciamo trova in ciascuna zona il terreno più adatto alla propria valorizzazione e ne racchiude in modo inconfondibile i profumi, i sapori, i colori», spiegano i fratelli Diego e Alberto.

5 territori diversi, 12 vini unici

Da Ficuzza nel palermitano fino a San Giacomo non lontano da Caltanissetta, da Monreale ad Alta Mora lungo le pendici dell'Etna. La straordinaria qualità dei vini Cusumano discende così, nella sua essenza più vera, da un'identità molteplice e coraggiosa.

«Per questo ci piace dire che i nostri dodici vini, come dodici voci, raccontano ciascuno un frammento dell'anima di questa regione», spiegano i fratelli Diego e Alberto.

Tante isole nell’isola

«Dopo aver girato la Sicilia, abbiamo trovato i territori più adatti a una viticultura diversificata e di qualità.

Partendo da tenuta San Carlo, vicino a Partinico, dove c’era già la cantina. In questa tenuta, ancora oggi, produciamo il nostro celebre Moscato dello Zucco.

La prima tenuta acquisita è stata poi Tenuta Ficuzza a Piana degli Albanesi, tra Palermo e Corleone; una Sicilia di montagna, a 700 metri sul livello del mare.

Da lì siamo arrivati a Butera, dove oggi c'èTenuta San Giacomo e dove, da un terreno bianco come torrone, produciamo il nostro Nero d'Avola Sàgana.

Successivamente abbiamo acquisito tenuta Presti e Pegni, a Monreale, e infine Monte Pietroso», spiegano i fratelli Diego e Alberto.

Foto: Pietro Pappalardo per TheStylePusher





L'amore per l'Etna

L’attaccamento alla loro terra ha portato i fratelli Cusumano a creare nel 2013 un nuovo marchio, Alta Mora, che racchiude le contrade di Guardiola, Pietramarina, Verzella, Feudo di Mezzo e Solicchiata sull’Etna.

Realizzata con i materiali naturali del luogo, come la lava e il coccio pesto, la nuova cantina di Alta Mora si integra perfettamente con la natura del territorio.

«Un progetto che guarda al futuro, ma affonda le sue radici profonde in un saper fare che già c’era in passato e che profuma di storia e sacrifici. E restituisce un vino che deve dire grazie (anche) al vulcano per i suoi profumi, i sapori, i colori che lo rendono unico», spiegano i fratelli Diego e Alberto.

Sentire il territorio con un touch

Il legame che unisce ogni vino Cusumano alla propria terra d’origine è un legame profondo e indissolubile che definisce l’essenza del vino stesso.

«Partendo da questa consapevolezza, abbiamo reso visibili e palpabili sulle nostre bottiglie le più intime sfumature delle terre Siciliane, mostrando come siano intrinsecamente connesse al vino cui danno origine», spiegano i fratelli.





Video: Gianluca Grandinetti per TheStylePusher

Foto: Pietro Pappalardo per TheStylePusher





Una trama di linee libere posta in rilievo sulle etichette sintetizza i territori di ciascuna tenuta, lasciando al consumatore l’ebrezza di scoprirli uno a uno al solo sfioro della bottiglia.

«Chi sceglie i nostri vini sarà così accompagnato a ogni tocco in un viaggio sensoriale che coinvolgerà vista, olfatto gusto e tatto, per un'esperienza unica dall’intensità straordinaria», spiegano i fratelli Diego e Alberto.

Dietro a ogni bottiglia di vino Cusumano c'è una lunga ricerca, circa cinquemila ore di lavoro; cinquemila ore di passione, intraprendenza, di attenzione, di vita.