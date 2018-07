Quattro mete, ognuna una tappa di un viaggio fatto di immagini e momenti che meritano di essere fissati nella memoria. Con istantanee da condividere e conservare nell'album dei ricordi

Dal primo incontro con lui durante un viaggio tra i profumi e i sapori dell'India; all’atteso - e troppo a lungo rimandato - weekend parigino con l'amica di una vita. Passando per il primo viaggio in due all'insegna dei colori e delle atmosfere coloniali dell'Havana, tra sound e cocktail nei tipici bar cubani; per finire con il viaggio (dei viaggi) in Italia, a Sorrento, da sempre meta prediletta di artisti e poeti…

Una tappa dopo l'altra, vi raccontiamo la nostra estate con Instax. Attraverso le istantanee dei momenti più intensi, che meritano un posto speciale nell'album dei ricordi. E insieme al piacere di vedere con gli occhi, vi facciamo riscoprire l'emozione di tenere tra le mani una fotografia stampata, che diventa ricordo da conservare, regalare, incorniciare o custodire tra le pagine di un libro…

Perché «una bella fotografia racconta una storia, rivela un luogo, un evento, uno stato d’animo, è più potente di pagine e pagine scritte» (Isabel Allende).

Profumi, sapori e una sorpresa dall'India

Un viaggio iniziato zaino in spalla. In solitaria. Nella testa solo l’idea di partire alla scoperta dell'India. E tra le mani un album di ricordi ancora vuoto, pronto per essere riempito di momenti indimenticabili. Dagli spostamenti con mezzi locali, rumorosi e affollati, ai silenzi, profumi, odori e sapori di un Paese immenso nella sua spiritualità e sacralità. Fino all'istante più speciale di questo viaggio: l'incontro con lui, prima di scoprire che "un lui qualsiasi" sarebbe diventato "proprio quel lui". Un attimo indimenticabile, fissato nel tempo con Instax in un'istantanea che lo ritrae con il Taj Mahal alle spalle… nella prima di molte foto scattate durante un viaggio dagli sviluppi del tutto inattesi!

Weekend boho-chic a Parigi

La seconda tappa del viaggio con Instax ci porta a Parigi per un weekend boho-chic. Nella bella Ville Lumiere, seduta in un caffè, c'è l'amica d'infanzia e compagna di sempre, che nonostante il tempo e la distanza non è mai cambiata. Sennonché, da quando vive e lavora a Paris, ne ha scoperto gli angoli più belli e non vede l'ora di mostrarli e fotografarli. Tra una chiacchiera e l'altra, un po' di shopping vintage nei mercatini di Montmartre e Le Marais, una mostra e un pranzo in perfetto stile parisienne, ecco che ogni occasione diventa il momento perfetto per scattare istantanee-ricordo... da aggiungere ai tanti altri dell'adolescenza.

Andata e ritorno per due all’Havana

Prosegue il viaggio e la terza tappa ci porta all'Havana, città cubana dalla caratteristica atmosfera coloniale, i colori vivi e accesi, il sound, i cocktail a base di rhum nei tipici bar (uno su tutti, la celebre Bodeguita Del Medio). A fare la differenza, qui, non è solo la meta ma anche la compagnia. E in questo primo viaggio "con lui", c'è tanta voglia di scoprirsi "viaggiatori insieme", pronti a vivere appieno ogni istante e a fotografarne ogni dettaglio significativo… così da poter riempire, al rientro a casa, le pareti, i cassetti e gli album di foto-ricordo... Come le istantanee del tour della ciudad a bordo di un'autentica auto cabrio anni '50, alla scoperta dell'Havana vecchia, Plaza de Arma, Plaza de la Catedral; e delle passeggiate sul lungomare Malecón, tra scherzi, risate e una vista spettacolare sull'oceano. Per finire con lo scatto fatto con i proprietari (habaneros) della splendida casa particular in cui avete dormito e potuto vivere la vera esperienza cubana.

Dolce vita in Costiera

Il viaggio continua a Sorrento, Là dove il mare luccica e... Un posto magico, da visitare con la valigia in una mano e la macchina fotografica nell'altra. Tra sogno e meraviglia, questa perla della Costiera fu culla dell'autentica dolce vita. E oggi l'incantesimo non è svanito: si compie nei vicoli stretti e nelle piazzette, sulle piccole spiagge, lungo la strada costiera che costeggia il golfo e attraversa aranceti e limonaie profumati. Per realizzarsi appieno in tavola, con il meglio degli odori e dei sapori della Penisola, a base di gnocchi alla sorrentina, pizza e latticini, delizie al limone, sfogliatelle, pastiera e babà... Tra le istantanee più belle di Sorrento, vincono quelle scattate in Piazza Torquato Tasso, cuore pulsante della città, da cui parte il caratteristico vicolo di Sant'Antonino, patrono della città; e gli scorci di mare che si possono godere dalla Villa Comunale di Sorrento. E ancora, nel meraviglioso Grand Hotel Cocumella Sorrento, dove soggiornarono molti illustri viaggiatori nell'arco di secoli e oggi considerato "un'isola nella penisola" grazie al suo giardino silenzioso e alla spettacolare terrazza sul mare.