Da Meghan Markle a Brad Pitt, sono tante le celebrity che usano nomi diversi da quello registrato all'anagrafe. Ecco qual è il vero nome delle star più note

Avere un nome d'arte non è una novità nel mondo dello spettacolo: la pratica di usare un nome diverso, magari più accattivante o orecchiabile per cercare la fama risale infatti ai primi giorni di Hollywood, ma sapete qual è il vero nome delle vostre star preferite?

Alcune delle star prendono ispirazione dai loro amici e familiari, semplicemente scegliendo i soprannomi che gli sono rimasti dall'infanzia.

Altri scelgono parole che apparentemente non hanno un senso ma rimangono più impresse nella memoria.

Tante volte però non sappiamo quali sono le celebrities che si fanno chiamare in modo diverso dal loro nome di battesimo.

Ecco allora una carrellata di 15 star di Hollywood che sono diventate famose con un nome diverso da quello che hanno sui documenti.

Ecco qual è il vero nome delle star più famose

1. Il vero nome di Blake Lively è...

Il nome di battesimo della star di Gossip Girl non è Blake Lively, bensì Blake Ellender Brown.

Il cognome di suo padre era infatti Brown, ma è stato lui stesso a scegliere una strada diversa per la figlia.

Il padre di Blake, Ernie Brown, decise di rompere con la tradizione e prendere il cognome di sua moglie (e madre di Blake) Elaine Lively. Da quel momento, tutti i figli della coppia hanno preso il cognome della madre.

2. Brad Pitt

In pochissimi sanno che il vero nome di Brad Pitt è in realtà William Bradley Pitt.

In questo caso dunque, il nome d'arte deriva dal secondo nome dell'attore, probabilmente come veniva chiamato da piccolo.

Tuttavia, nonostante abbia usato il suo secondo nome per la sua vita professionale, Page Six riferisce che l'attore si presenta con il suo nome di battesimo, William, quando conosce qualcuno per la prima volta.

3. Reese Witherspoon

Il nome completo dell'attrice è Laura Jeanne Reese Witherspoon, quindi in questo caso il nome d'arte è semplicemente un'abbreviazione.

L'attrice non ha mai rivelato il momento in cui ha effettivamente deciso di farsi chiamare Reese: quando ha fatto la sua prima apparizione nel mondo del cinema nel 1991, a soli 14 anni, usava ancora Laura Jeanne.

4. Qual è il vero nome di Rihanna?

Nata Robyn Rihanna Fenty, la cantante di Wild Thoughts ha sempre usato il suo secondo nome, Rihanna, nell'ambiente lavorativo musicale.

E per quanto riguarda la sua carriera da imprenditrice, Rihanna ha scelto di dare alla sua compagnia il suo cognome, Fenty.

Tuttavia l'artista ha raccontato che i suoi amici e la sua famiglia la chiamano ancora Robyn, soprattutto quando vogliono attirare la sua attenzione:

«Divento un po' insensibile nel sentire Rihanna, Rihanna, Rihanna - ha detto la cantante - Ma quando sento Robyn, faccio attenzione».

5. Natalie Portman

Nata in Israele, il vero nome dell'attrice è un nome ebraico tradizionale, Neta-Lee Hershlag.

Dopo essere emigrata negli Stati Uniti nel 1984, la famiglia cambiò il cognome Hershlag in Portman, il nome da nubile della nonna materna dell'attrice. E Neta-Lee divenne Natalie.

6. Ecco qual è il vero nome di Meghan Markle

I fan di Meghan Markle e del principe Harry pensano di sapere tutto sulla coppia, ma potrebbero rimanere sorpresi del fatto che il primo nome della duchessa del Sussex non è in realtà Meghan ma Rachel (esatto, quello del suo personaggio in Suits!).

Meghan però non è un nome d'arte ma il suo secondo nome, essendo stata battezzata come Rachel Meghan Markle.

Sebbene non sia chiaro il motivo per cui Meghan preferisca non farsi chiamare Rachel, in una vecchia intervista aveva raccontato che i suoi genitori l'hanno effettivamente chiamata Meghan o Meg per tutta la vita.

7. Emma Stone

Il vero nome di Emma Stone è Emily Jean Stone.

L'attrice di La La Land ha raccontato di aver utilizzato un nome d'arte da quando aveva 16 anni perché c'era già una Emily Stone a Hollywood.

«L'ho cambiato in Emma perché era la cosa più vicina a Emily, e mi piaceva. Ma la maggior parte delle persone che mi conoscono mi chiama semplicemente 'Em'», ha spiegato l'attrice in una vecchia intervista.

8. Gigi Hadid

Conoscete per caso una certa Jelena Noura Hadid?

Il vero nome della top model è proprio Jelena Noura, ma la sua famiglia ha presto iniziato a chiamarla Gigi, che era anche il soprannome di sua madre da piccola.

Durante un'intervista, Gigi Hadid ha rivelato che ha iniziato a utilizzare questo soprannome quando andava a scuola.

«In prima o seconda elementare, c'era una ragazza di nome Helena e l'insegnante si confondeva spesso... quindi l'insegnante aveva chiesto a mia madre: 'Se dovessi chiamare Jelena con un soprannome, quale sarebbe?' E mia madre risposte: 'Noi la chiamiamo Gigi a volte'».

Da quel momento, Gigi Hadid è diventato il nome (d'arte) della modella.

9. Miley Cyrus

Miley Cyrus è in realtà nata Destiny Hope Cyrus.

Secondo People, quando era una bambina, sorrideva così tanto che i suoi genitori l'hanno soprannominata Smiley, che alla fine si è trasformato semplicemente in Miley.

A 15 anni, ha cambiato legalmente il suo nome in Miley Ray Cyrus, prendendo lo stesso secondo nome di suo padre, Billy Ray Cyrus.

10. Irina Shayk

Ecco a voi Irina Valeryevna Shaykhlislamova, anche conosciuta meglio come Irina Shayk.

Il vero cognome della modella è stato rivelato solo recentemente, quando alcuni tabloid hanno scoperto il suo nome legale sull'atto di vendita del suo appartamento a Manhattan.

La top model russa ha dovuto cambiare leggermente il suo cognome per semplicità di pronuncia.

11. Lady Gaga

Il vero nome di Lady Gaga è Stefani Joanne Angelina Germanotta.

Poco prima di diventare una pop star di fama internazionale, la Germanotta ha adottato il suo ormai famoso nome d'arte, Lady Gaga, prendendo ispirazione dalla canzone dei Queen del 1984, Radio Ga Ga.

12. Olivia Wilde

Il nome d'arte dell'attrice è un'ode a Oscar Wilde.

Durante gli anni del liceo l'attrice - il cui vero cognome è Cockburn - ha iniziato a farsi chiamare Wilde dopo aver interpretato il personaggio immaginario di Gwendolen nella versione del suo liceo di L'importanza di chiamarsi Ernesto, proprio di Oscar Wilde.

13. Joaquin Phoenix

Prima che Joaquin Phoenix fosse Joaquin Phoenix, era Joaquín Rafael... Bottom.

I suoi genitori John Bottom e Arlyn Dunetz facevano allora parte della setta Children of God.

L'attore ha infatti trascorso i primi anni della sua vita usando il cognome di famiglia, fino a quando i suoi genitori non hanno lasciato il gruppo religioso nel 1978 e hanno scelto Phoenix come nuovo cognome di famiglia.

14. Lana Del Rey

Fino all'età di 25 anni, la cantante si è sempre fatta chiamare con il suo nome di battesimo, Elizabeth Woolridge Grant.

Secondo le indiscrezioni, la cantante ha poi deciso di cambiare la sua intera immagine per sfondare nel mondo della musica, passando dalla timida e tranquilla Lizzy all'audace Lana.

15. Julianne Moore

Come per Emma Stone, a Julie Anne Smith (il vero nome dell'attrice) è stato detto che doveva cambiare nome perché c'erano già una Julie Smith e una Julie Anne Smith nella Screen Actors Guild (SAG). «Il nome di mio padre era Peter Moore Smith, e il nome di mia madre era Anne Smith, e io ho usato entrambi i loro nomi per non ferire i sentimenti di nessuno», ha spiegato Julianne Moore in una vecchia intervista raccontando come fosse nato il suo nome d'arte.