Per essere (più) felici nell'anno nuovo si deve iniziare dalle vacanze: ecco come approfittarne per trovare nuova energia per partire con il piede giusto

Anno nuovo, vita nuova.

Sì, ma prima ci sono le vacanze di Natale da sfruttare al meglio per partire con il piede giusto nell’anno che ci attende.

Non servono vacanze lunghe. Se avete anche solo pochi giorni di relax, potrete comunque ottenere i massimi benefici.

Ecco 4 cose da fare per iniziare il nuovo anno con uno sprint in più.

(Continua sotto la foto)

1. Fate qualcosa per la prima volta

Si sa, durante le feste natalizie ci sono pranzi e momenti comandati dai quali (che piaccia o meno) è difficile svincolarsi.

Ma non dimenticate di ritagliare uno spazio anche per i piaceri esclusivamente vostri.

E ricercate dei momenti che possano farvi assaporare emozioni nuove, regalatevi esperienze da fare da soli o da condividere.

Quand'è l’ultima volta che avete fatto qualcosa per la prima volta?

2. Visitate almeno un posto nuovo

Per chiudere nel migliore dei modi il vecchio anno e accogliere quello nuovo, visitate un luogo che non conoscete.

Non è necessario prendere un aereo (ma se ne avete la possibilità, fatelo eccome), basta anche una città vicina a casa che non avete mai visto.

Esplorare, visitare, creare familiarità con posti prima sconosciuti vi porterà a rimettere in moto energia positiva.

3. Fate una lista degli obiettivi per l'anno nuovo

Se volete, potete anche chiamarla lista dei buoni propositi.

In ogni caso, durante le vacanze natalizie, mettete nero su bianco degli obiettivi che vorreste raggiungere nel nuovo anno.

Se volete davvero vivere un anno coi fiocchi vi servirà concentrarvi sui vostri desideri.

Solo tirando fuori i sogni dal cassetto potrete iniziare a lavorare per realizzarli.

4. Scovate luoghi nascosti

Se non avete possibilità di spostarvi allora rimanete nella vostra città e ricercate luoghi che ancora non conoscete.

Anche se si pensa di conoscere alla perfezione il luogo in cui si vive, ricercando sul web si possono scoprire nuove esperienze da provare e da condividere con gli affetti.

Giocate a fare i turisti nelle vostre città.

Guarderete tutto con occhi diversi, imparerete ad amare di più quello che vi circonda e vi aiuterà ad accumulare nuova energia per i mesi in arrivo.