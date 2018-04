Sul piccolo schermo come al cinema. Ma con tutte le comodità di restare a casa, ricreando la magia del grande schermo nel proprio salotto.

La generazione degli streamer lovers parla tutta un’altra lingua rispetto al rito dell’appuntamento al cinema. Non ha orari e non fa code al botteghino: appena la nuova stagione della serie tv del cuore è online, la “divora” tutta d’un fiato, dalla prima all’ultima puntata. E con Netflix, lo streamer gioca (letteralmente) in casa!

Certo, per riuscire a ricreare a casa la stessa magia della sala cinematografica, la stessa qualità delle immagini, del suono e dei colori, quell’adrenalina e velocità di azione/emozione che regala il cinema, non bastano un tablet o un PC. Serve molto di più…

AAA series addicted cercasi

L’unica difficoltà è scegliere cosa guardare. Il catalogo di serie tv e film in streaming è grande. Ogni mese Netflix aggiunge molti contenuti (e ne toglie altri), film passati nei cinema un paio d’anni fa ma, soprattutto, produzioni originali. Accedere al catalogo con i nuovi Philips OLED TV, invece, è semplicissimo: un tasto di accesso diretto a Netflix dal telecomando è lo short cut pensato appositamente per series addicted.

Netflix ON e lo spettacolo può cominciare

Davanti ai nuovi Philips OLED TV non resta che mettersi comodi. L'Android TV Philips offre l'accesso a Netflix e a un’ampia varietà di altre app. E con suggerimenti basati sulle preferenze, in caso di dubbi amletici è in grado di consigliare quale contenuto è il più adatto per la serata. E a completare lo spettacolo ci pensa la tecnologia integrata nella nuova line up 2018 di OLED TV Philips, che annovera tra le principali caratteristiche il nuovo processore d’immagine P5 Perfect Picture Engine, un “cuore” potente e performante, indispensabile per la fruizione di contenuti in streaming di alta qualità (di cui il catalogo Netflix è ricchissimo!).

Con Ambilight l’esperienza diventa straordinaria

Grazie al P5 i nuovi Philips OLED TV restituiscono la migliore nitidezza possibile, colori vividi e vivaci, neri più profondi, contrasti uniformi da qualsiasi angolo di visione. Il tutto, combinato con la tecnologia Ambilight posta su 3 lati, porta lo spettatore a un’esperienza di visione davvero immersiva, proiettata ben oltre i confini dello schermo.

Oltre il suono e le immagini…

I nuovi Philips OLED TV portano stile ed eleganza in ogni ambiente. Sono veri e propri pezzi di design, eleganti, dalle linee pure e raffinate da risultare irresistibili anche da spenti. Ultrasottili, intelligenti e capaci di portare l’immagine oltre i limiti dello schermo: che sia un action movie o un classico, una serie tv o un concerto, con gli OLED TV Philips lo spettacolo sarà assicurato.