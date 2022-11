La pratica del tapping combina l'agopuntura cinese e la psicologia moderna con l'obiettivo di ridurre ansia ed emozioni negative

Avete mai provato il tapping? Si tratta di una tecnica di rilassamento mentale che consiste nell’andare a stimolare una serie di punti nel corpo tramite una leggera pressione con le dita (tapping infatti deriva dall'inglese to tap che significa picchiettare).

Diventata sempre più famosa negli ultimi mesi, questa pratica ha ormai preso il largo sui social media, e nessuno riesce più a farne a meno.

Ma il tapping iniziava già ad essere conosciuto nel mondo scientifico negli anni ’90, grazie a lavoro di Roger Callahan, uno psicoterapeuta americano che decise di utilizzare un metodo alternativo come strumento terapeutico per una paziente in difficoltà.

Da quel momento, le ricerche in merito a questo nuovo strumento terapeutico continuano e vengono individuati nuovi punti utili al rilascio delle emozioni.

Nasce così il tapping, inteso come la tecnica per gestire al meglio i sentimenti negativi come ansia e stress. Ma come funziona esattamente? E quali sono i benefici? Ecco le risposte a tutte le vostre domande.

Come funziona il tapping?

Il tapping, conosciuto anche come EFT (Emotional Freedom Technique), è una tecnica per alleviare lo stress e l'ansia, e garantire il rilascio di emozioni.

In altre parole, è una tecnica di rilassamento basata su un automassaggio volto a stimolare i propri punti energetici per apportare benefici.

Il tapping si basa sui principi combinati dell'antica agopuntura cinese e della psicologia moderna.

Proprio come per l’agopuntura, anche il tapping mira a riportare l’equilibrio energetico del corpo sollecitando quei punti dove passano i canali di energia secondo la medicina cinese.

Picchiettando questi punti di energia si inviano segnali di calma all'amigdala (parte del lobo temporale del cervello che gestisce le emozioni). Non appena ciò accade, l'ansia si riduce immediatamente.

Questo aiuta anche a ripristinare l'energia del corpo in uno stato di equilibrio.

Quali sono i benefici?

Gli studi hanno dimostrato che il tapping riduce il cortisolo (spesso chiamato l'ormone dello stress) nel corpo, migliora il sonno e aumenta la produttività.

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha annunciato che lo stress è l'epidemia sanitaria del 21° secolo, e ad esso sono legati problemi di ansia, aumento di peso, problemi di sonno, mancanza di motivazione, dolore cronico, problemi di stomaco e depressione.

Lo stress è anche dannoso per il sistema immunitario perché quando si è stressati, la capacità del proprio corpo di combattere gli virus esterni è ridotta e si è più suscettibili alle infezioni.

Il tapping, quindi, è una pratica che, alleviando lo stress, allevia a sua volta disturbi mentali come ansia e attacchi di panico, disturbi metabolici e dolori fisici e consente anche al sistema immunitario di svolgere al meglio il proprio lavoro!

