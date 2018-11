Lo stress si manifesta con diversi sintomi tra cui stanchezza fisica e mentale, insonnia, imperfezioni e capelli fragili: ecco come non finirne vittime

Essere stressati porta a ripercussioni sul lavoro, in famiglia e con gli amici.

Il nervosismo frequente infatti implica una cattiva gestione dei rapporti, perché sentiamo che nessuno potrà comprendere la situazione in cui siamo immersi e tendiamo a non vedere una via d’uscita.

Oltre a questo, una serie di sintomi fisici e mentali ci impediscono di vivere bene e più in generale di stare bene.



Tuttavia il modo per non soffrire (troppo) lo stress esiste, primo tra tutti quello di non arrivare al proprio punto limite ma adottare comportamenti che serviranno a prevenire periodi particolarmente faticosi.

Ecco 4 buone abitudini da adottare da subito che terranno lontano lo stress e vi faranno stare bene.

1. Programmate dei momenti in cui staccare la spina



Imponetevi di staccare la spina e fatelo prima di sentire troppo la stanchezza.

Programmate dei momenti settimanali solo per voi che siano abitudini fisse per godere del tempo.

Metteteli in agenda, reputatevi occupati per tutto il resto e trovate il modo di rispettare questi momenti anche quando vi sembrerà di non poterlo fare, sarete molto più produttivi.

2. Coltivate hobby interessi

Siamo bombardati di obblighi e doveri che a volte fanno mettere da parte hobby e interessi.

In realtà sono proprio queste attività che ci permettono di coltivare la parte più produttiva e positiva di quello che siamo.

Individuate quello che vi piace e fategli avere un ruolo centrale nella vostra vita.

Dovrà avere lo stesso rispetto di obblighi e doveri.



3. Uscite di casa

Uscite, godete della compagnia di amici e persone care.

Lasciate a casa problemi, lamentele o difficoltà, cercate di parlarne il meno possibile per non alimentare la forza dello stress.

Meno attenzione gli darete, più riuscirete a liberarvene.

4. Fatevi autoregali

Premiatevi.

State mantenendo tanti ruoli (collega, compagna, amica, figlia, zia, madre, ecc) e lo state facendo bene.

Riconoscete il merito di quello che siete e fatevi degli autoregali, serviranno a sentirvi più gratificati per quello che state facendo.