Nell'incertezza tra seguire istinto o ragione dovremmo sempre ascoltare il primo per il semplice motivo che la ragione è già d'accordo. Ecco come funziona

Quando ci troviamo di fronte a una scelta, dentro di noi si muovono diverse sensazioni che possono anche sembrare in contrasto tra di loro.

Alcune spinte arrivano dall’istinto, altre arrivano dalla ragione che mette in gioco la razionalità e permette di valutare quello che stiamo per fare.

Ci sono casi in cui ci troviamo davanti a dei punti interrogativi talmente grandi che non sappiamo proprio a chi dare ascolto e ci chiediamo cosa sia giusto seguire: istinto o ragione?

Vi diamo 4 suggerimenti per capire cosa fare una volta per tutte.

Gli schemi mentali ci coprono le spalle

La nostra vita è invasa dagli schemi mentali, dai ruoli che assumiamo in base alle richieste dell’esterno, dalla morale, dalle regole e dall’educazione.

Insomma un mix di elementi che guidano le nostre scelte in modo razionale anche quando ci sembra di seguire l’istinto.

Questo dovrebbe aprirci a una nuova consapevolezza e lasciare che il nostro lato emotivo possa prevalere, la ragione continuerà comunque a guidarci.

Il controllo non ci fa esprimere

L’istinto è una di quelle cose che fa un po’ paura.

Quando lo seguiamo, ci sembra quasi di fare qualcosa di avventato e di sconveniente.

Pensiamo che sicuramente ci pentiremo della scelta e subito dopo valutiamo le conseguenze di quello che accadrà.

Insomma, cerchiamo di controllarlo come il resto della nostra vita e questo rischia di provocare un’infelicità di fondo perchè non viviamo come vorremmo realmente.

Istinto, non mi disturbare

Attenzione, l’istinto represso può provocare gravi danni interiori.

Con il controllo e la razionalità, rischiate di generare conflitti che a lungo termine possono logorare e creare una vita fasulla, basata su decisioni che non appartengono alla vostra natura.

Mettete da parte la paura dei giudizi e delle conseguenze, buttatevi. Non sempre si potrà avere una nuova occasione.

Giusto e sbagliato non esistono

La cosa giusta o quella sbagliata non esistono.

Nessuno può stabilire cosa sia giusto o cosa sia sbagliato fare, ognuno dovrà valutare per sé in base a criteri ed emozioni.

Seguire l’istinto è una scelta che rende attivi alla vita e, in ogni caso, saprete che se in quel momento vi faceva felici non avete sbagliato.