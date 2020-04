Miele, limone, uova o yogurt: 10 cibi che probabilmente avete in frigorifero e che sono dei miracolosi segreti di bellezza naturali: ecco come usarli

Il cibo ci fa belli. A volte letteralmente.

È il caso dei tanti alimenti altamente benefici se mangiati che si rivelano altrettanto portentosi se usati come cosmetici naturali.

** Ritrovare il buonumore: 10 rimedi antistress che avete in cucina **

Concentrati di vitamine, sali minerali, acidi che migliorano l’aspetto della pelle e nutrienti che rendono i capelli setosi e morbidissimi.

Volete scoprire quali sono?

Ecco la lista della spesa da attaccare al frigo, anche se molti dei seguenti ingredienti probabilmente nel frigo li avrete già: dalle uova allo yogurt, ecco i trucchi di bellezza naturali a portata di tutti e super efficaci.

(Continua dopo la foto)

Yogurt, per nutrire pelle e capelli

Lo yogurt non è solo un portento per ripristinare flora batterica ma si rivela anche adatto come latte detergente naturalissimo.

Se usato sul viso o sulla chioma a mo’ di impacco, nutre e purifica a fondo sia il derma sia i capelli.

Riesce a ridurre inestetismi come macchie, brufoli e perfino rughe d’espressione.

Ottimo anche per ammorbidire la cute inspessita in zone come gomiti, ginocchia e calcagni.

Miele, per attenuare le rughe

Il miele è un ottimo integratore che apporta zuccheri naturali, vitamine e tanti sali minerali all’organismo se ingerito.

Ma anche da usare esternamente è un vero portento! Ha un effetto nutriente ed emolliente (il termine “emolliente” deriva proprio dalla parola miele), motivo per cui si presta particolarmente come ingrediente base per maschere addolcenti e impacchi attenua-rughe.

Il suo potere disinfettante e cicatrizzante, inoltre, lo rende un ottimo alleato per combattere brufoletti, ferite ed herpes labiali.

Limone, per purificare pelle e cute

Il limone è un concentrato di vitamina C tutto da bere. Ma non solo: anche come tonico astringente e disinfettante è il top.

Schiarisce la pelle, la disinfetta e la sfiamma, quindi è l’ideale per la pelle acneica, grassa e impura o anche per contrastare la dermatite seborroica del cuoio capelluto.

Per sconfiggere quest’ultima, basteranno leggere frizioni di succo di limone unito ad acqua e bicarbonato di sodio. Oltre a essere un tonico eccellente, anche come additivo di creme per pelli miste si rivela ottimo per via del suo effetto purificante.

Uova, per rigenerare pelle e capelli

Nutrienti e altamente proteiche, le uova sono un alimento da introdurre in un’alimentazione equilibrata (senza esagerarne il consumo per non alzare troppo i livelli di colesterolo).

Impiegate come cosmetico, invece, possono essere usate per impacchi ed emulsioni da stendere su viso e chioma, sia il tuorlo sia l’albume rigenerano i capelli e la pelle nei periodi di maggiore stress.

In autunno contrastano la caduta dei capelli e la pelle asfittica, in inverno scongiurano la secchezza della chioma e le screpolature delle gote. E in primavera e in estate? Anche nelle stagioni più calde le uova aiutano la rigenerazione cellulare.

Birra, per rendere i capelli più morbidi e luminosi

Se siete amanti della birra, sappiate che non dovete avere troppi rimorsi quando ne stappate una. La birra fa bene alle ossa, previene le malattie cardiovascolari, concilia il sonno ed è anche una fonte di antiossidanti naturali che mantengono giovani.

Ma non solo da sorseggiare è un vero elisir: una bionda (ma anche una scura) è anche un ottimo cosmetico da applicare su pelle e capelli.

Ricca di vitamine del gruppo B e minerali, se la usate dopo lo shampoo vi ammorbidirà la chioma e ne accentuerà i riflessi cromatici naturali.

Sulla pelle, invece, qualche goccia di birra è altamente lenitiva.

Diluite la birra scura con dell’acqua e lavatevi il viso con questa soluzione. Che sarà per voi la soluzione definitiva: grana della pelle compatta e aspetto luminosissimo.

Carote, per una maschera antirughe

Tutti conosciamo gli effetti benefici delle carote come alimento, dal beta-carotene che protegge la pelle dai raggi UVA alle vitamine contenute.

In pochi però ne conoscono le proprietà miracolose come cosmetico. Con la purea di carote cotte potrete fare una maschera antirughe fai-da-te tanto economica quanto efficace.

E il succo di carote è invece un tonico eccezionale per rendere la pelle compatta e migliorarne il colorito.

Curcuma, contro gli inestetismi

La curcuma è una spezia di cui vengono apprezzate le proprietà termogenetiche: mangiandone un pizzico al giorno, si innalza il metabolismo, si bruciano più calorie e quindi si eliminano più grassi, aumentando il calore corporeo.

Oltre a essere un ingrediente di bellezza da ingerire, la curcuma è anche l’ideale da spalmare sul viso per dire bye bye all’odiosa peluria e alle brutte sorprese dell’acne.

Mescolate a un po' d'acqua qualche cucchiaino di questa spezia in polvere dal colore giallo intenso e applicate il composto sulle zone critiche.

Lasciate agire per 15-20 minuti e vedrete che dopo poche applicazioni la vostra pelle rinascerà!

Kiwi, per una maschera super idratante

Il kiwi è un frutto dalle mille proprietà. Pieno zeppo di vitamine e ricco di antiossidanti che rallentano l’invecchiamento cutaneo, il kiwi è da accogliere a braccia aperte sulle tavole più salutari.

Ma anche nella beauty routine: quando il kiwi è troppo maturo e molliccio, la sua polpa diventa particolarmente acida, ma non buttatelo assolutamente.

Piuttosto spalmatelo sul viso, fate agire per 15 minuti, risciacquate con abbondante acqua tiepida et volià: pelle di pesca, altro che kiwi!

I semini e la polpa di questo frutto sono emollienti e idratanti, rendendo così molto elastica e luminosa la pelle trattata.

Fragole, contro borse e occhiaie

La fragola è un cocktail inebriante di flavonoidi antiossidanti, calcio, magnesio, vitamina C e potassio.

Il loro contenuto le rende altamente diuretiche, brucia-grassi e leviga-rughe. In poche parole: le migliori amiche delle donne.

Le fragole sono state inserite tra i super cibi antietà nella speciale classifica ORAC (Oxygen Radical Absorbance Capacity) stilata dall’USDA (il dipartimento dell'agricoltura statunitense) appunto per il loro contenuto record in sostanze antiossidanti benefiche per la salute.

Ma anche da usare esternamente le fragole sono miracolose, leggere (e provare) per credere! Frullate quattro o cinque fragole e stendete la purea sotto gli occhi se soffrite di borse e occhiaie.

Dopo 15 minuti in posa, risciacquate e… non crederete alle vostre occhiaie. Perché saranno sparite!

Questo grazie al potere antinfiammatorio della fragola. Anche tagliando le fragole a rondelle da posizionare sul viso oppure passando un dischetto di cotone imbevuto del loro succo sulle zone critiche avrete dei risultati sbalorditivi.

Gli antiossidanti rinnovano le cellule, l’acido salicilico elimina le macchie cutanee e attenua le rughe.

Perfino l’acne è un’acerrima nemica delle fragole: tritate cinque fragole, unitele a un cucchiaio di panna acida e spalmate sulle aree colpite dai brufoli. Lasciate agire per 10 minuti, ripetendo l’operazione due volte alla settimana.

E quando la pelle è esposta ai raggi diretti del sole, la polpa di fragole usata come maschera aiuta a proteggere l’epidermide grazie agli antociani, i pigmenti responsabili del caratteristico colore rosso delle fragole.

Zucca, maschera anti-age o scrub

La zucca è un concentrato di antiossidanti e vitamine, motivo per cui si pone come alimento ottimo per il benessere.

Stessa valutazione come cosmetico naturale. Per una maschera viso anti-age, un impacco levigante e idratante, la zucca è l’ideale grazie al beta-carotene contenuto.

Anche i semi di questo ortaggio sono utili per preparare uno scrub delicato. Basta tritarli, mescolarli con un po’ di polpa, aggiungere un filo di olio d’oliva e spalmare delicatamente.

Se vi rimane un po’ di zucca inutilizzata, usatela come impacco per i capelli. Schiacciate la polpa, mescolatela a un paio di cucchiaini di miele e spalmate sulla chioma prima dello shampoo.